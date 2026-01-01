Hi.Events ist eine moderne Open-Source-Plattform fÃ¼r Eventmanagement und Ticketing, die fÃ¼r Veranstalter entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Events behalten mÃ¶chten, ohne pro Ticket GebÃ¼hren an kommerzielle Plattformen zu zahlen. Sie deckt den gesamten Event-Lebenszyklus ab â€“ vom VerÃ¶ffentlichen von Eventseiten und dem Verkauf von Tickets bis zum Einchecken von Teilnehmern und der Analyse von VerkÃ¤ufen â€“ alles Ã¼ber ein einziges, zentrales Dashboard.

Das Selbst-Hosting von Hi.Events auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafÃ¼r, dass Teilnehmerdaten, Zahlungseinstellungen und Eventinhalte unter Ihrer Kontrolle bleiben. Anstatt einen Prozentsatz jedes Tickets an einen SaaS-Anbieter zu verlieren, zahlen Sie eine feste VPS-GebÃ¼hr, unabhÃ¤ngig davon, wie viele Tickets Sie verkaufen, und Sie kÃ¶nnen die Plattform an Ihre Marke anpassen.