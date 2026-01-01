Open-Source E-Commerce-Plattform zum Erstellen moderner, skalierbarer B2C- und B2B-Online-Shops.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Shopware
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Shopware erstellen kÃ¶nnen
Shopware ist eine Open-Source-E-Commerce-Plattform, die auf PHP und Symfony basiert und fÃ¼r HÃ¤ndler entwickelt wurde, die FlexibilitÃ¤t, Leistung und die volle Kontrolle Ã¼ber ihren Online-Shop wÃ¼nschen. Ihre API-First-Architektur, Headless-Funktionen und der Rule Builder machen sie gleichermaÃŸen geeignet fÃ¼r schnelle Direct-to-Consumer-Marken und komplexe B2B-Kataloge mit individueller Preisgestaltung, Segmentierung und Workflows.
Das Selbst-Hosting von Shopware auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, Bestellungen und Zahlungsintegrationen unter Ihrer Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro Bestellung und ohne Plattformbindung. Diese Vorlage bÃ¼ndelt Shopware mit MariaDB, Redis fÃ¼r Caching und Sessions sowie OpenSearch fÃ¼r eine schnelle Produktsuche und bietet Ihnen einen produktionsreifen Stack, der fÃ¼r echten Traffic bereit ist.
Hauptmerkmale von Shopware
Headless und API-first
Die Store-API und die Admin-API ermÃ¶glichen es Ihnen, benutzerdefinierte Storefronts und Integrationen in jedem Framework zu erstellen, wÃ¤hrend Shopware als Commerce-Engine erhalten bleibt.
Regel-Generator
Konfigurieren Sie dynamische Preise, Aktionen, Versandmethoden und Zahlungsoptionen basierend auf Warenkorb, Kunde oder Kontext â€“ ohne Code zu schreiben.
Visuelle Einkaufserlebnisse
Drag-and-Drop-Layouts und CMS-BlÃ¶cke ermÃ¶glichen es Merchandisern, Kategorie- und Landingpages zu erstellen, die auf Kampagnen und Kundensegmente zugeschnitten sind.
Integrierte B2B-Funktionen
Kundenspezifische Preisgestaltung, Angebots-Workflows, Mitarbeiterverwaltung und GroÃŸbestellungen unterstÃ¼tzen komplexe B2B-VerkÃ¤ufe standardmÃ¤ÃŸig.
OpenSearch Produktsuche
OpenSearch ermÃ¶glicht eine schnelle, facettenreiche Produktsuche in groÃŸen Katalogen mit Relevanz-Tuning und Filtern, die Ã¼ber die MySQL-Suche hinausgehen.
Erweiterungen und Apps
Der Shopware Store bietet Tausende von Plugins und Apps fÃ¼r Zahlungen, Marketing, ERP und Analysen, um die Plattform mit Ihrem Wachstum zu erweitern.
Warum Shopware auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.