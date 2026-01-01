Passbolt ist ein Open-Source-Passwortmanager, der für Teams entwickelt wurde, die Anmeldeinformationen sicher speichern, teilen und prüfen müssen. Jedes Passwort wird Ende-zu-Ende mit OpenPGP verschlüsselt, bevor es den Browser verlässt – der Server sieht Ihre Klartext-Geheimnisse niemals. Im Gegensatz zu Allzweck-Tresoren ist Passbolt von Grund auf für die Zusammenarbeit konzipiert: Sie können einzelne Passwörter oder ganze Ordner mit Kollegen teilen, ohne jemals den zugrunde liegenden Schlüssel preiszugeben.

Das Selbst-Hosting von Passbolt auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Anmeldeinformationsdatenbank niemals einen Drittanbieter-Server berührt. Sie kontrollieren die Verschlüsselungsschlüssel, die Zugriffslogs und die Datenaufbewahrungsrichtlinie – eine kritische Anforderung für Teams, die Compliance-Verpflichtungen wie SOC 2, ISO 27001 oder GDPR unterliegen.