Profilarr verbindet Ihre selbst gehosteten Radarr- und Sonarr-Instanzen mit von der Community gepflegten Datenbanken für Qualitätsprofile und benutzerdefinierte Formate und wendet getestete Konfigurationen automatisch an, anstatt manuelle Eingaben zu erfordern. Es ersetzt Stunden der Anpassung pro Instanz durch einen einzigen Synchronisierungsvorgang und hält jede Arr-App in Ihrem Stack im Einklang mit den neuesten Community-Standards.

Das Selbst-Hosting von Profilarr zusammen mit Ihrem Medien-Stack bedeutet, dass Profilaktualisierungen nach Ihrem Zeitplan erfolgen, mit vollständiger Transparenz darüber, was sich geändert hat und warum – ohne Abhängigkeit von externen Diensten, um Konfigurationen an Ihre lokalen Apps zu übertragen.