MapStore ist ein Open-Source-WebGIS-Produkt, das von GeoSolutions entwickelt wurde und Teams ermÃ¶glicht, interaktive Karten, Dashboards und immersive Geostories im Browser zu erstellen, zu speichern und zu teilen. Es unterstÃ¼tzt den gesamten Stack der OGC-Standards (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) und integriert sich nativ mit GeoServer, MapServer, ArcGIS REST services und jedem standardskonformen Geodaten-Backend.

Basierend auf OpenLayers, Leaflet und CesiumJS vereint MapStore 2D- und 3D-Viewer, eine umfangreiche Attributtabelle, Diagramm-Widgets und einen Kontextmanager, um Kartenanwendungen an verschiedene Benutzergruppen anzupassen. Das Selbst-Hosting auf einem dedizierten VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Ebenen, Basiskarten und Analysen unter Ihrer Kontrolle, wÃ¤hrend die nutzerbasierte Preisgestaltung von gehosteten GIS-Plattformen vermieden wird.