MapStore mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-WebGIS-Framework zum Erstellen interaktiver Karten, Dashboards und 3D-Geostories aus beliebigen Datenquellen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MapStore erstellen kÃ¶nnen
MapStore ist ein Open-Source-WebGIS-Produkt, das von GeoSolutions entwickelt wurde und Teams ermÃ¶glicht, interaktive Karten, Dashboards und immersive Geostories im Browser zu erstellen, zu speichern und zu teilen. Es unterstÃ¼tzt den gesamten Stack der OGC-Standards (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) und integriert sich nativ mit GeoServer, MapServer, ArcGIS REST services und jedem standardskonformen Geodaten-Backend.
Basierend auf OpenLayers, Leaflet und CesiumJS vereint MapStore 2D- und 3D-Viewer, eine umfangreiche Attributtabelle, Diagramm-Widgets und einen Kontextmanager, um Kartenanwendungen an verschiedene Benutzergruppen anzupassen. Das Selbst-Hosting auf einem dedizierten VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Ebenen, Basiskarten und Analysen unter Ihrer Kontrolle, wÃ¤hrend die nutzerbasierte Preisgestaltung von gehosteten GIS-Plattformen vermieden wird.
Hauptmerkmale von MapStore
Karten und Dashboards
Erstellen Sie interaktive 2D-Karten und Daten-Dashboards mit Diagrammen, ZÃ¤hlern und Text-Widgets, die sich aus Live-WMS-, WFS- und WPS-Layern aktualisieren.
3D GeoStories
Erstellen Sie narrative Geogeschichten mit CesiumJS-gestÃ¼tzten 3D-Szenen, Fly-to-Animationen und eingebetteten Medien, um rÃ¤umliche Daten an ein Nicht-GIS-Publikum zu vermitteln.
OGC-Standards
Native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW und 3D Tiles verbindet MapStore mit GeoServer, MapServer und jedem kompatiblen Geodienst.
Kontextmanager
Konfigurieren Sie Anwendungskontexte, die maÃŸgeschneiderte Symbolleisten, Plugins und Ebenen fÃ¼r bestimmte Benutzergruppen bereitstellen, ohne die Codebasis zu forken.
Katalogintegration
Suchen und importieren Sie Ebenen aus CSW-, WMS-, WMTS-, TMS- und ArcGIS REST-Katalogen direkt im Karten-Composer, um die Datenentdeckung zu beschleunigen.
Attributtabelle
Abfragen, Filtern und Bearbeiten von Vektor-Feature-Attributen mit einer Tabelle im Tabellenkalkulationsstil, die in Echtzeit mit der Kartensymbolisierung und den Auswahlen synchronisiert wird.
Warum MapStore auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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