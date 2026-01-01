Apache Gravitino ist ein geoverteilter, föderierter Metadaten-See, der Datenteams einen zentralen Ort bietet, um Tabellen, Schemata, Dateisätze, Modelle und Zugriffsrichtlinien über heterogene Kataloge hinweg zu verwalten. Im Gegensatz zu einem traditionellen Hive Metastore föderiert Gravitino bestehende Kataloge, ohne Metadaten zu kopieren, und stellt sie über eine einheitliche REST-API und eine moderne Weboberfläche bereit, sodass Engines wie Trino, Spark, Flink und Doris dieselbe logische Ansicht abfragen können.

Das Selbst-Hosting von Gravitino auf Ihrem eigenen VPS bewahrt sensible Herkunftsdaten, Schemadefinitionen und Anmeldeinformationen in Ihrer Umgebung und vermeidet die wiederkehrenden Kosten für verwaltete Metadatendienste. Der gebündelte Iceberg REST-Katalog-Endpunkt ist sofort einsatzbereit, um Lakehouse-Tabellen zu unterstützen.