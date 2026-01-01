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Open-Source-Metadaten-Lake, der Kataloge, Schemata und Tabellen von Iceberg, Hive, MySQL und PostgreSQL hinter einer einzigen API vereinheitlicht.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Apache Gravitino erstellen können

Apache Gravitino ist ein geoverteilter, föderierter Metadaten-See, der Datenteams einen zentralen Ort bietet, um Tabellen, Schemata, Dateisätze, Modelle und Zugriffsrichtlinien über heterogene Kataloge hinweg zu verwalten. Im Gegensatz zu einem traditionellen Hive Metastore föderiert Gravitino bestehende Kataloge, ohne Metadaten zu kopieren, und stellt sie über eine einheitliche REST-API und eine moderne Weboberfläche bereit, sodass Engines wie Trino, Spark, Flink und Doris dieselbe logische Ansicht abfragen können.

Das Selbst-Hosting von Gravitino auf Ihrem eigenen VPS bewahrt sensible Herkunftsdaten, Schemadefinitionen und Anmeldeinformationen in Ihrer Umgebung und vermeidet die wiederkehrenden Kosten für verwaltete Metadatendienste. Der gebündelte Iceberg REST-Katalog-Endpunkt ist sofort einsatzbereit, um Lakehouse-Tabellen zu unterstützen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Apache Gravitino

Vereinheitlichter Metadaten-See

Föderieren Sie Iceberg-, Hive-, JDBC- und Dateisystemkataloge hinter einer einzigen REST-API und einem dreistufigen metalake.catalog.schema-Namespace.

Integrierte Iceberg REST

Stellt einen Iceberg REST catalog endpoint auf Port 9001 bereit, damit Spark, Flink und Trino Iceberg-Tabellen ohne einen externen Dienst lesen und schreiben können.

Moderne Web UI

Durchsuchen Sie Metalakes, Kataloge, Schemata und Tabellen, bearbeiten Sie Eigenschaften und überprüfen Sie die Herkunft über eine integrierte Webkonsole – kein zusätzlicher Container erforderlich.

Mehr-Motoren-Kompatibilität

Trino-, Spark-, Flink-, Doris- und PyIceberg-Konnektoren kommunizieren mit Gravitino, sodass dieselben Metadaten SQL-, Batch- und Streaming-Workloads versorgen.

Dateisatz- und Modellkataloge

Verwaltet unstrukturierte Dateisammlungen und Metadaten von ML-Modellen neben Tabellen und bietet KI- und Lakehouse-Workloads eine einzige Governance-Ebene.

Warum Apache Gravitino auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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