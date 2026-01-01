Bionic GPT ist ein Open-Source-On-Premise-Ersatz für ChatGPT, entwickelt für Organisationen, die generative KI benötigen und gleichzeitig Daten streng vertraulich behandeln müssen. Basierend auf einem hochleistungsfähigen Rust-Kern, kombiniert es eine vertraute ChatGPT-ähnliche Oberfläche mit Unternehmensfunktionen wie Team-Arbeitsbereichen, rollenbasierter Zugriffskontrolle, Audit-Trails und agentischen Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Pipelines für jedes Dokumentenformat.

Das Selbst-Hosting von Bionic GPT auf Ihrem VPS hält Prompts, Chat-Verlauf, Embeddings und hochgeladene Dokumente innerhalb Ihrer kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-Gebühren oder Datenweitergabe an Dritte. Die Plattform verbindet sich mit jedem OpenAI-kompatiblen Modell – lokalen Ollama-Instanzen oder Remote-Anbietern – und umfasst PostgreSQL mit pgvector für die semantische Suche sowie eine dedizierte RAG-Engine für die Dokumentenaufnahme und Embedding-Generierung.