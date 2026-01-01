Dkron mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Verteilter, fehlertoleranter Job-Scheduler mit einer WeboberflĂ¤che und integriertem Clustering fĂĽr hochzuverlĂ¤ssige Cron-Workloads.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dkron erstellen kĂ¶nnen
Dkron ist ein quelloffenes verteiltes Job-Scheduling-System, das in Go geschrieben ist und das traditionelle Cron durch eine fehlertolerante, clusterfĂ¤hige Alternative ersetzt. Im Gegensatz zu Single-Host-Cron verwendet Dkron das Raft-Konsensprotokoll und eine Gossip-basierte Mitgliedschaftsschicht, sodass Jobs auch dann weiterlaufen, wenn einzelne Knoten ausfallen, wodurch der Single Point of Failure, der klassische Crontabs plagt, eliminiert wird.
Das Selbst-Hosting von Dkron auf Ihrem eigenen VPS hĂ¤lt ZeitplĂ¤ne, AusfĂĽhrungshistorie und Job-Payloads unter Ihrer Kontrolle, wĂ¤hrend es eine integrierte Web-BenutzeroberflĂ¤che, eine REST-API und HTTP-/Shell-Executors zum AusfĂĽhren von Skripten, Webhooks und externen Befehlen bereitstellt. Die gebĂĽndelte Speicher-Engine macht eine externe Datenbank ĂĽberflĂĽssig, wodurch die Bereitstellung zu einem einzelnen Container mit einem persistenten Datenvolumen fĂĽr den Raft-Zustand und die Job-Historie wird.
Hauptmerkmale von Dkron
Fehlertolerante Planung
Raft-basierter Konsens hĂ¤lt Ihre Cron-Jobs bei KnotenausfĂ¤llen, Neustarts und Netzwerkproblemen ohne manuelles Eingreifen am Laufen.
Integrierte Web-BenutzeroberflĂ¤che
Jobs verwalten, den AusfĂĽhrungsverlauf einsehen und AusfĂĽhrungen ĂĽber eine ĂĽbersichtliche Browser-OberflĂ¤che starten, ohne crontab-Dateien manuell schreiben zu mĂĽssen.
REST API und Webhooks
Erstellen, aktualisieren und starten Sie Jobs programmatisch aus CI-Pipelines, Skripten oder externen Systemen ĂĽber eine versionierte HTTP-API.
Steckbare Executors
FĂĽhren Sie Shell-Befehle, HTTP-Anfragen, gRPC-Aufrufe oder NATS-Nachrichten als geplante Jobs mithilfe der integrierten Executor-Plugins aus.
Native Speicher-Engine
BoltDB-gestĂĽtzter Speicher wird mit dem BinĂ¤rprogramm geliefert, wodurch die Notwendigkeit externer Datenbanken wie etcd, Consul oder PostgreSQL entfĂ¤llt.
Cluster-fĂ¤hige Architektur
Starten Sie als einzelner Knoten und skalieren Sie horizontal, indem Sie zusĂ¤tzliche Server und Agenten hinzufĂĽgen, wenn Ihre Arbeitslast wĂ¤chst.
Warum Dkron auf Hostinger ausfĂĽhren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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