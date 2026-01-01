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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dkron erstellen kĂ¶nnen

Dkron ist ein quelloffenes verteiltes Job-Scheduling-System, das in Go geschrieben ist und das traditionelle Cron durch eine fehlertolerante, clusterfĂ¤hige Alternative ersetzt. Im Gegensatz zu Single-Host-Cron verwendet Dkron das Raft-Konsensprotokoll und eine Gossip-basierte Mitgliedschaftsschicht, sodass Jobs auch dann weiterlaufen, wenn einzelne Knoten ausfallen, wodurch der Single Point of Failure, der klassische Crontabs plagt, eliminiert wird.

Das Selbst-Hosting von Dkron auf Ihrem eigenen VPS hĂ¤lt ZeitplĂ¤ne, AusfĂĽhrungshistorie und Job-Payloads unter Ihrer Kontrolle, wĂ¤hrend es eine integrierte Web-BenutzeroberflĂ¤che, eine REST-API und HTTP-/Shell-Executors zum AusfĂĽhren von Skripten, Webhooks und externen Befehlen bereitstellt. Die gebĂĽndelte Speicher-Engine macht eine externe Datenbank ĂĽberflĂĽssig, wodurch die Bereitstellung zu einem einzelnen Container mit einem persistenten Datenvolumen fĂĽr den Raft-Zustand und die Job-Historie wird.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Hauptmerkmale von Dkron

Fehlertolerante Planung

Raft-basierter Konsens hĂ¤lt Ihre Cron-Jobs bei KnotenausfĂ¤llen, Neustarts und Netzwerkproblemen ohne manuelles Eingreifen am Laufen.

Integrierte Web-BenutzeroberflĂ¤che

Jobs verwalten, den AusfĂĽhrungsverlauf einsehen und AusfĂĽhrungen ĂĽber eine ĂĽbersichtliche Browser-OberflĂ¤che starten, ohne crontab-Dateien manuell schreiben zu mĂĽssen.

REST API und Webhooks

Erstellen, aktualisieren und starten Sie Jobs programmatisch aus CI-Pipelines, Skripten oder externen Systemen ĂĽber eine versionierte HTTP-API.

Steckbare Executors

FĂĽhren Sie Shell-Befehle, HTTP-Anfragen, gRPC-Aufrufe oder NATS-Nachrichten als geplante Jobs mithilfe der integrierten Executor-Plugins aus.

Native Speicher-Engine

BoltDB-gestĂĽtzter Speicher wird mit dem BinĂ¤rprogramm geliefert, wodurch die Notwendigkeit externer Datenbanken wie etcd, Consul oder PostgreSQL entfĂ¤llt.

Cluster-fĂ¤hige Architektur

Starten Sie als einzelner Knoten und skalieren Sie horizontal, indem Sie zusĂ¤tzliche Server und Agenten hinzufĂĽgen, wenn Ihre Arbeitslast wĂ¤chst.

Warum Dkron auf Hostinger ausfĂĽhren?

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Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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