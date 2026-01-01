pygeoapi ist eine Open-Source-Python-Implementierung der OGC API-Standards (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), die Geodatenbestände in eine auffindbare, durchsuchbare RESTful API verwandelt. Es bündelt einen integrierten HTML-Browser, sodass Nicht-Entwickler Sammlungen navigieren, Elemente auf einer Karte inspizieren und GeoJSON herunterladen können, ohne eine einzige Anfrage zu schreiben.

pygeoapi auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten, gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, welche Datensätze exponiert werden, wo sie sich befinden und wer sie abfragen kann. Verbinden Sie PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB oder entfernte WFS/WMS-Quellen und veröffentlichen Sie sie unter Ihrer eigenen Domain, wobei HTTPS vom gebündelten Traefik-Proxy verwaltet wird.