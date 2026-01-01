Trudesk ist eine Open-Source-Helpdesk-Plattform, die mit Node.js und MongoDB entwickelt wurde, um Support-Operationen organisiert und unkompliziert zu gestalten. Sie bietet eine Ã¼bersichtliche Ticket-VerwaltungsoberflÃ¤che, Ã¼ber die Teams Supportanfragen erstellen, zuweisen, priorisieren und lÃ¶sen kÃ¶nnen, ohne die KomplexitÃ¤t von Unternehmensalternativen. Die Elasticsearch-Integration ermÃ¶glicht eine schnelle Volltextsuche Ã¼ber alle Tickets und AktivitÃ¤ten hinweg.

Das Selbst-Hosting von Trudesk auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt alle Kundendaten unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Sitz-GebÃ¼hren oder Datenweitergabe an Dritte. Der erste Besucher schliesst den Einrichtungsassistenten ab, um die Datenbankverbindung zu konfigurieren und das Administratorkonto zu erstellen, wodurch die anfÃ¤ngliche Bereitstellung einfach und sicher wird.