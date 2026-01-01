Trudesk mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Helpdesk- und Ticketing-LÃ¶sung zur Organisation von Supportanfragen und um Arbeitslasten Ã¼berschaubar zu halten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Trudesk erstellen kÃ¶nnen
Trudesk ist eine Open-Source-Helpdesk-Plattform, die mit Node.js und MongoDB entwickelt wurde, um Support-Operationen organisiert und unkompliziert zu gestalten. Sie bietet eine Ã¼bersichtliche Ticket-VerwaltungsoberflÃ¤che, Ã¼ber die Teams Supportanfragen erstellen, zuweisen, priorisieren und lÃ¶sen kÃ¶nnen, ohne die KomplexitÃ¤t von Unternehmensalternativen. Die Elasticsearch-Integration ermÃ¶glicht eine schnelle Volltextsuche Ã¼ber alle Tickets und AktivitÃ¤ten hinweg.
Das Selbst-Hosting von Trudesk auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt alle Kundendaten unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Sitz-GebÃ¼hren oder Datenweitergabe an Dritte. Der erste Besucher schliesst den Einrichtungsassistenten ab, um die Datenbankverbindung zu konfigurieren und das Administratorkonto zu erstellen, wodurch die anfÃ¤ngliche Bereitstellung einfach und sicher wird.
Hauptmerkmale von Trudesk
Ticketverwaltung
Erstellen, zuweisen und verfolgen Sie Support-Tickets Ã¼ber ihren gesamten Lebenszyklus mit PrioritÃ¤tsstufen, Statusaktualisierungen und Teamzuweisung.
Volltextsuche
Elasticsearch-gestÃ¼tzte Suche ermÃ¶glicht es Agenten, Tickets, Kommentare und den Verlauf im gesamten Helpdesk sofort zu finden.
Teamzusammenarbeit
Weisen Sie Tickets bestimmten Agenten oder Gruppen zu, fÃ¼gen Sie interne Notizen hinzu und verfolgen Sie alle AktivitÃ¤ten in einem einheitlichen Konversations-Thread.
Rollenbasierter Zugriff
Steuern Sie, was Agenten und Kunden mit konfigurierbaren Benutzerrollen und Berechtigungsgruppen sehen und tun kÃ¶nnen.
Benachrichtigungssystem
Halten Sie Agenten und Kunden mit E-Mail-Benachrichtigungen auf dem Laufenden, die durch Ticket-Updates, Zuweisungen und StatusÃ¤nderungen ausgelÃ¶st werden.
Warum Trudesk auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.