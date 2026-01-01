Komari mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges, selbstgehostetes Server-Monitoring-Dashboard mit agentenbasierter Datenerfassung und Echtzeit-Metriken.
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Was Sie mit Komari erstellen können
Komari ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Server-Monitoring-Tool, entwickelt für Self-Hoster, die Echtzeit-Einblicke in ihre Infrastruktur benötigen, ohne den Overhead von Enterprise-Monitoring-Plattformen. Es verwendet einen kleinen Agenten, der auf jedem überwachten Server installiert ist, um CPU-, Speicher-, Festplatten- und Netzwerkmetriken zu sammeln, die dann in einem übersichtlichen Web-Dashboard angezeigt werden.
Da Komari selbst gehostet wird, bleiben alle Ihre Server-Telemetriedaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur und es werden keine Daten an Drittanbieterdienste gesendet. Das auf SQLite basierende Design bedeutet keine externen Datenbankabhängigkeiten, was die Bereitstellung schnell und die Wartung einfach macht, selbst für kleine Teams und Einzelbetreiber.
Hauptmerkmale von Komari
Agentenbasiertes Monitoring
Installieren Sie den schlanken Komari-Agenten auf jedem Server, um Metriken zu sammeln und an Ihr zentrales Dashboard zu streamen.
Echtzeit-Metriken
CPU-Auslastung, Speicherverbrauch, Festplatten-I/O und Netzwerkdurchsatz live in der Weboberfläche anzeigen.
Multi-Server-Dashboard
Überwachen Sie alle Ihre Server von einer zentralen Übersicht aus, wobei jeder Agent unabhängig an den zentralen Host berichtet.
Keine externen Abhängigkeiten
SQLite-Speicher bedeutet, dass kein separater Datenbankdienst verwaltet werden muss – nur der Container und ein persistentes Datenvolumen.
Benutzerdefinierte Theme-Unterstützung
Passen Sie das Dashboard-Erscheinungsbild an Ihre Vorlieben oder das Branding Ihrer Organisation an.
Warum Komari auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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