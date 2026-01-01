Snipe-IT ist ein leistungsstarkes Open-Source IT-Asset-Management-System, das auf Laravel basiert und Organisationen dabei hilft, Hardware-Assets, Softwarelizenzen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. Mit über 13.000 GitHub-Sternen bietet es Funktionen auf Unternehmensniveau, einschliesslich Check-in-/Check-out-Workflows, Abschreibungsverfolgung, Garantieverwaltung und umfassender Berichterstattung – alles ohne teure Lizenzgebühren.

Das Selbst-Hosting von Snipe-IT auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über sensible Asset- und Lizenzdaten, ohne wiederkehrende Kosten pro Benutzer oder pro Asset. Die MariaDB-gestützte Bereitstellung skaliert von kleinen Teams bis hin zu grossen Unternehmen und verwaltet Tausende von Assets, während schnelle Abfragen für Barcode-Scanning, Berichterstattung und REST-API-Integrationen aufrechterhalten werden.