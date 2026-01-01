Matomo ist die weltweit führende Open-Source-Webanalyseplattform, die von über 1 Million Websites in mehr als 190 Ländern genutzt wird. Als datenschutzfreundliche Alternative zu Google Analytics bietet es detaillierte Besucheranalysen, Conversion-Tracking, Heatmaps, Session-Recordings und A/B-Tests, wobei 100 % Ihrer Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Keine Drittanbieter erhalten Ihre Besucherdaten, und das Tracking bleibt präzise, selbst wenn Ad-Blocker Cloud-Analyse-Skripte blockieren würden.

Das Self-Hosting von Matomo auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Websites, keine Gebühren pro Besucher und volle Konformität mit DSGVO, HIPAA und anderen Vorschriften zur Datenresidenz – was es zur bevorzugten Analyseplattform für Organisationen macht, die Besucherdaten nicht an externe Anbieter senden können.