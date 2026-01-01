Waline mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges Open-Source-Kommentarsystem mit Spamschutz, Moderation und umfassender BenachrichtigungsunterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Waline
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Waline erstellen kÃ¶nnen
Waline ist ein quelloffenes, selbst gehostetes Kommentarsystem, das fÃ¼r statische Websites, Blogs und Dokumentationsseiten entwickelt wurde. Es bietet ein voll ausgestattetes Kommentarerlebnis, einschlieÃŸlich verschachtelter Antworten, Emoji-Reaktionen, Besucherzahlen und Artikelansichtsstatistiken, alles ohne auf Drittanbieterdienste angewiesen zu sein, die Ihre Benutzer verfolgen.
Das Selbst-Hosting von Waline auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Kommentardaten, ModerationsablÃ¤ufe und Benachrichtigungseinstellungen. Diese Bereitstellung verwendet SQLite fÃ¼r die lokale Speicherung ohne Konfiguration, sodass keine separate Datenbank verwaltet werden muss. Waline lÃ¤sst sich Ã¼ber ein JavaScript-Widget in jedes Frontend integrieren und unterstÃ¼tzt standardmÃ¤ÃŸig die Markdown-Formatierung in Kommentaren.
Hauptmerkmale von Waline
Spamschutz
Die integrierte Akismet-Integration und die IP-basierte Ratenbegrenzung halten Spam-Kommentare fern, ohne dass jede Einreichung manuell Ã¼berprÃ¼ft werden muss.
E-Mail-Benachrichtigungen
Automatische E-Mail-Benachrichtigungen informieren Kommentatoren Ã¼ber Antworten und Website-Betreiber Ã¼ber neue Einreichungen, wodurch GesprÃ¤che ohne manuelle Ãœberwachung aktiv bleiben.
Besucheranalysen
Verfolgen Sie Seitenaufrufe und eindeutige Besucherstatistiken pro Artikel direkt Ã¼ber das Waline-Widget, ohne dass ein zusÃ¤tzlicher Analysedienst erforderlich ist.
Moderations-Dashboard
Ein webbasiertes Admin-Panel ermÃ¶glicht es Ihnen, Kommentare zu genehmigen, zu bearbeiten und zu lÃ¶schen und Kommentatorenkonten Ã¼ber eine einzige OberflÃ¤che zu verwalten.
Markdown Support
Kommentierende kÃ¶nnen Antworten mithilfe der Markdown-Syntax formatieren und Emoji-Reaktionen einfÃ¼gen, was Diskussionen reichhaltiger und leichter lesbar macht.
Warum Waline auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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