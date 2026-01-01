Waline ist ein quelloffenes, selbst gehostetes Kommentarsystem, das fÃ¼r statische Websites, Blogs und Dokumentationsseiten entwickelt wurde. Es bietet ein voll ausgestattetes Kommentarerlebnis, einschlieÃŸlich verschachtelter Antworten, Emoji-Reaktionen, Besucherzahlen und Artikelansichtsstatistiken, alles ohne auf Drittanbieterdienste angewiesen zu sein, die Ihre Benutzer verfolgen.

Das Selbst-Hosting von Waline auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Kommentardaten, ModerationsablÃ¤ufe und Benachrichtigungseinstellungen. Diese Bereitstellung verwendet SQLite fÃ¼r die lokale Speicherung ohne Konfiguration, sodass keine separate Datenbank verwaltet werden muss. Waline lÃ¤sst sich Ã¼ber ein JavaScript-Widget in jedes Frontend integrieren und unterstÃ¼tzt standardmÃ¤ÃŸig die Markdown-Formatierung in Kommentaren.