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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Sure erstellen können

Sure ist eine von der Community gepflegte Open-Source-Anwendung für persönliche Finanzen und Vermögensverwaltung, entwickelt für Personen, die die vollständige Kontrolle über ihre Finanzdaten wünschen. Sie verfolgt Konten über Bankgeschäfte, Investitionen und Kredite hinweg, erfasst und kategorisiert Transaktionen, überwacht das Nettovermögen im Laufe der Zeit und unterstützt Mehrbenutzerhaushalte – alles gespeichert in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur.

Im Gegensatz zu gehosteten Finanztools läuft Sure vollständig auf Ihrem Server, ohne SaaS-Abonnement, ohne Datenweitergabe an Dritte und ohne Risiko einer Dienstunterbrechung. Eine optionale OpenAI-Integration ermöglicht KI-gestützte Transaktionskategorisierung und Finanzabfragen in natürlicher Sprache. Ein Sidekiq-Hintergrundprozess (Worker) verarbeitet geplante Importe und Benachrichtigungen, während die Hauptanwendung das interaktive Dashboard bereitstellt.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Sure

Nettovermögen Dashboard

Fassen Sie alle Kontostände in einer einzigen Vermögensübersicht zusammen, die sich aktualisiert, sobald Transaktionen erfasst werden, und bietet so ein klares Bild der gesamten finanziellen Gesundheit.

Kontoverwaltung

Verfolgen Sie Giro-, Spar-, Kreditkarten-, Darlehens- und Anlagekonten über eine einzige Oberfläche mit vollständiger Transaktionshistorie für jedes Konto.

Transaktionskategorisierung

Importieren, organisieren und kategorisieren Sie Transaktionen mit regelbasierter Automatisierung und manuellen Überschreibungen, um präzise Ausgabenberichte zu erstellen.

Investment-Portfolio-Tracking

Überwachen Sie Aktienbestände und Portfolio-Performance mit Live-Kursdaten, die von Yahoo Finance oder Twelve Data nach einem konfigurierbaren Zeitplan abgerufen werden.

KI Finanzassistent

Die optionale OpenAI-Integration ermöglicht Abfragen in natürlicher Sprache zu Ausgabenmustern und die automatische Kategorisierung von importierten Transaktionen.

Mehrbenutzerhaushalte

Laden Sie Haushaltsmitglieder mit ihren eigenen Konten ein, während Sie Budgets und finanzielle Ziele über dieselbe selbst gehostete Instanz hinweg teilen.

Warum Sure auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.

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Anki Sync Server Enhanced

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