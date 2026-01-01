Ubooquity mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Heimserver fÃ¼r E-Books und Comics mit einem Ã¼bersichtlichen Web-Reader und OPDS-Feed fÃ¼r mobile Apps.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Ubooquity
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ubooquity erstellen kÃ¶nnen
Ubooquity ist ein kostenloser, plattformÃ¼bergreifender Heimserver fÃ¼r E-Books, Comics, Zeitschriften und PDFs. Er scannt Ihre Bibliotheksordner, generiert durchsuchbare Miniaturansichten und Metadaten und stellt alles Ã¼ber einen Ã¼bersichtlichen Web-Reader bereit, der EPUB, CBZ, CBR, PDF und mehr verarbeitet â€“ plus einen OPDS-Feed fÃ¼r mobile Lese-Apps, die ihre eigene BenutzeroberflÃ¤che bevorzugen.
Das Selbst-Hosting von Ubooquity auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Lesebibliothek privat und jederzeit verfÃ¼gbar, mit MehrbenutzerunterstÃ¼tzung, rollenbasierter Zugriffskontrolle und einem integrierten browserbasierten Comic-Reader, der fÃ¼r das UmblÃ¤ttern von Seiten im Vollbildmodus auf Desktops, Tablets und Telefonen optimiert ist.
Hauptmerkmale von Ubooquity
E-Books, Comics und PDFs
Eine einzige Bibliothek, die E-Books (EPUB), Comics (CBZ, CBR) und PDF-Dokumente kombiniert, jeweils mit formatgerechten Lese- und Anzeigeprogrammen.
Browserbasierter Comic-Reader
Vollbild-Comic-Reader mit UmblÃ¤tterfunktion, Doppelseitenmodus, Zoom und Lesezeichen â€” speziell fÃ¼r Comics und Manga entwickelt.
OPDS-Feed fÃ¼r mobile Apps
Standardkonformer OPDS-Endpunkt integriert sich in iOS- und Android-Lese-Apps wie Chunky, Marvin, Aldiko und andere.
Mehrbenutzer-Zugriffskontrolle
Benutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen ermÃ¶glichen es Haushalten, eine Bibliothek zu teilen, wobei Leselisten, Fortschritt und Zugriff pro Mitglied individuell zugeschnitten sind.
Automatischer Bibliotheks-Scan
Der Hintergrundscanner erkennt neue Dateien, sobald Sie diese zum Bibliotheksvolume hinzufÃ¼gen, und aktualisiert Metadaten und Miniaturansichten ohne manuelles Eingreifen.
Warum Ubooquity auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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