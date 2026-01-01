Ubooquity ist ein kostenloser, plattformÃ¼bergreifender Heimserver fÃ¼r E-Books, Comics, Zeitschriften und PDFs. Er scannt Ihre Bibliotheksordner, generiert durchsuchbare Miniaturansichten und Metadaten und stellt alles Ã¼ber einen Ã¼bersichtlichen Web-Reader bereit, der EPUB, CBZ, CBR, PDF und mehr verarbeitet â€“ plus einen OPDS-Feed fÃ¼r mobile Lese-Apps, die ihre eigene BenutzeroberflÃ¤che bevorzugen.

Das Selbst-Hosting von Ubooquity auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Lesebibliothek privat und jederzeit verfÃ¼gbar, mit MehrbenutzerunterstÃ¼tzung, rollenbasierter Zugriffskontrolle und einem integrierten browserbasierten Comic-Reader, der fÃ¼r das UmblÃ¤ttern von Seiten im Vollbildmodus auf Desktops, Tablets und Telefonen optimiert ist.