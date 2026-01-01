Dufs ist ein leichter Open-Source-Dateiserver, der es Ihnen ermĂ¶glicht, Dateien ĂĽber eine ĂĽbersichtliche WeboberflĂ¤che zu durchsuchen, hochzuladen, herunterzuladen und zu verwalten. Er unterstĂĽtzt WebDAV, sodass Sie Ihren Speicher als Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux mit jedem Standard-Dateimanager-Client einbinden kĂ¶nnen â€“ ohne zusĂ¤tzliche Software auf dem verbindenden GerĂ¤t.

Das Selbst-Hosting von Dufs auf Ihrem VPS bewahrt Ihre Dateien auf einer Infrastruktur auf, die Sie vollstĂ¤ndig kontrollieren, ohne Cloud-SpeichergebĂĽhren, ohne DateigrĂ¶ĂźenbeschrĂ¤nkungen des Anbieters und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Konfigurieren Sie Lese-/Schreib- oder Nur-Lese-Zugriffsregeln pro Verzeichnis, schĂĽtzen Sie Pfade mit Anmeldeinformationen und teilen Sie Dateien sicher ĂĽber HTTPS durch die integrierte Traefik-Integration.