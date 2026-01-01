Bis zu 69% Rabatt fĂĽr Dufs

Dufs mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Leichtgewichtiger, selbst gehosteter Dateiserver mit einer ĂĽbersichtlichen Web-BenutzeroberflĂ¤che, WebDAV-UnterstĂĽtzung und pfadbasierter Zugriffskontrolle.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wĂ¶chentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF5.09/Mon.
Plan auswĂ¤hlen
30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie
Dufs mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

WĂ¤hlen Sie einen VPS-Plan fĂĽr Dufs

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis CHF 13.99/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wĂ¤hlen
VerlĂ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ă–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fĂĽr 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ă–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fĂĽr 1 Jahr

Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dufs erstellen kĂ¶nnen

Dufs ist ein leichter Open-Source-Dateiserver, der es Ihnen ermĂ¶glicht, Dateien ĂĽber eine ĂĽbersichtliche WeboberflĂ¤che zu durchsuchen, hochzuladen, herunterzuladen und zu verwalten. Er unterstĂĽtzt WebDAV, sodass Sie Ihren Speicher als Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux mit jedem Standard-Dateimanager-Client einbinden kĂ¶nnen â€“ ohne zusĂ¤tzliche Software auf dem verbindenden GerĂ¤t.

Das Selbst-Hosting von Dufs auf Ihrem VPS bewahrt Ihre Dateien auf einer Infrastruktur auf, die Sie vollstĂ¤ndig kontrollieren, ohne Cloud-SpeichergebĂĽhren, ohne DateigrĂ¶ĂźenbeschrĂ¤nkungen des Anbieters und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Konfigurieren Sie Lese-/Schreib- oder Nur-Lese-Zugriffsregeln pro Verzeichnis, schĂĽtzen Sie Pfade mit Anmeldeinformationen und teilen Sie Dateien sicher ĂĽber HTTPS durch die integrierte Traefik-Integration.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Hauptmerkmale von Dufs

Web-Dateibrowser

Dateien von jedem Browser aus durchsuchen, hochladen, herunterladen, umbenennen und lĂ¶schen, ohne zusĂ¤tzliche Client-Software zu installieren.

WebDAV-Protokoll

Mounten Sie Ihren Dufs-Server als natives Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux mithilfe der integrierten WebDAV-UnterstĂĽtzung des Betriebssystems.

Pfadbasierte Zugriffskontrolle

Wenden Sie unterschiedliche Lese-/Schreib- oder Nur-Lese-Regeln auf verschiedene Verzeichnisse an, wobei jedes durch individuelle Anmeldeinformationen geschĂĽtzt ist.

Dateisuche und Vorschau

Durchsuchen Sie Ihre gespeicherten Dateien nach Namen und zeigen Sie gĂ¤ngige Formate wie Bilder, Text und Video direkt im Browser an.

Einzelner Container

LĂ¤uft als einzelner, schlanker Container ohne externe Datenbank â€” einfach zu sichern, zu migrieren und zu warten.

Warum Dufs auf Hostinger ausfĂĽhren?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ĂśberprĂĽfung...

Lokal starten. Global wachsen.

WĂ¤hlen Sie einen Serverstandort in der NĂ¤he Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SĂĽdamerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lĂ¤uft jederzeit zuverlĂ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfĂ¤lle noch AbstĂĽrze.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.

30-Tage-Geld-zurĂĽck-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurĂĽck-Garantie. Details finden Sie in unseren RĂĽckerstattungsrichtlinien.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

AList

AList

Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit UnterstĂĽtzung fĂĽr ĂĽber 30 Speicher-Backends

Bereitstellen
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen

Bereitstellen
ArchiveBox

ArchiveBox

Selbst gehostete Internet-ArchivierungslĂ¶sung zur Archivierung von Webseiten und Medien

Bereitstellen
Alle Anwendungen ansehen

Ihre PrivatsphĂ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fĂĽr das ordnungsgemĂ¤Ăźe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerĂ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufĂĽhren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.