Dufs mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter Dateiserver mit einer ĂĽbersichtlichen Web-BenutzeroberflĂ¤che, WebDAV-UnterstĂĽtzung und pfadbasierter Zugriffskontrolle.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dufs erstellen kĂ¶nnen
Dufs ist ein leichter Open-Source-Dateiserver, der es Ihnen ermĂ¶glicht, Dateien ĂĽber eine ĂĽbersichtliche WeboberflĂ¤che zu durchsuchen, hochzuladen, herunterzuladen und zu verwalten. Er unterstĂĽtzt WebDAV, sodass Sie Ihren Speicher als Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux mit jedem Standard-Dateimanager-Client einbinden kĂ¶nnen â€“ ohne zusĂ¤tzliche Software auf dem verbindenden GerĂ¤t.
Das Selbst-Hosting von Dufs auf Ihrem VPS bewahrt Ihre Dateien auf einer Infrastruktur auf, die Sie vollstĂ¤ndig kontrollieren, ohne Cloud-SpeichergebĂĽhren, ohne DateigrĂ¶ĂźenbeschrĂ¤nkungen des Anbieters und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Konfigurieren Sie Lese-/Schreib- oder Nur-Lese-Zugriffsregeln pro Verzeichnis, schĂĽtzen Sie Pfade mit Anmeldeinformationen und teilen Sie Dateien sicher ĂĽber HTTPS durch die integrierte Traefik-Integration.
Hauptmerkmale von Dufs
Web-Dateibrowser
Dateien von jedem Browser aus durchsuchen, hochladen, herunterladen, umbenennen und lĂ¶schen, ohne zusĂ¤tzliche Client-Software zu installieren.
WebDAV-Protokoll
Mounten Sie Ihren Dufs-Server als natives Netzlaufwerk unter Windows, macOS oder Linux mithilfe der integrierten WebDAV-UnterstĂĽtzung des Betriebssystems.
Pfadbasierte Zugriffskontrolle
Wenden Sie unterschiedliche Lese-/Schreib- oder Nur-Lese-Regeln auf verschiedene Verzeichnisse an, wobei jedes durch individuelle Anmeldeinformationen geschĂĽtzt ist.
Dateisuche und Vorschau
Durchsuchen Sie Ihre gespeicherten Dateien nach Namen und zeigen Sie gĂ¤ngige Formate wie Bilder, Text und Video direkt im Browser an.
Einzelner Container
LĂ¤uft als einzelner, schlanker Container ohne externe Datenbank â€” einfach zu sichern, zu migrieren und zu warten.
Warum Dufs auf Hostinger ausfĂĽhren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.
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