Wingfit mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische Open-Source-Fitness-App zum Protokollieren von Trainingseinheiten, Verfolgen von Übungen und privaten Überwachen des persönlichen Fortschritts.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wingfit erstellen können
Wingfit ist eine minimalistische, selbst gehostete Fitness-Tracking-Anwendung, die sich auf Einfachheit und Datenschutz konzentriert. Sie bietet eine übersichtliche Oberfläche zum Protokollieren von Trainingseinheiten, zum Verfolgen von Übungssätzen und Wiederholungen sowie zur Überwachung des persönlichen Fitnessfortschritts im Laufe der Zeit, ohne Werbung, Abonnements oder Datenweitergabe an Drittanbieterdienste.
Das Selbst-Hosting von Wingfit auf einem VPS hält alle Ihre Fitnessdaten vollständig privat auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Die leichte Single-Service-Bereitstellung erfordert keine externe Datenbank, was die Einrichtung schnell und die Wartung minimal macht, während Sie ein permanentes Fitnessprotokoll erhalten, das von jedem Browser aus zugänglich ist.
Hauptmerkmale von Wingfit
Trainingsprotokollierung
Protokollieren Sie individuelle Übungen mit Sätzen, Wiederholungen und Gewichten, um eine vollständige Aufzeichnung jeder Trainingseinheit zu erstellen.
Fortschrittsverfolgung
Überwachen Sie Kraft- und Volumentrends im Zeitverlauf, um den Fitnessfortschritt zu messen und Bereiche zur Verbesserung zu identifizieren.
Datenschutzorientiertes Design
Alle Fitnessdaten bleiben auf Ihrem VPS ohne Cloud-Synchronisierung, Analysen oder Werbung von Drittanbietern.
Leichte Bereitstellung
Ein Einzelservice-Container mit minimalen Ressourcenanforderungen ermöglicht es, Wingfit problemlos neben anderen Apps zu betreiben.
Warum Wingfit auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.