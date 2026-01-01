Wingfit ist eine minimalistische, selbst gehostete Fitness-Tracking-Anwendung, die sich auf Einfachheit und Datenschutz konzentriert. Sie bietet eine übersichtliche Oberfläche zum Protokollieren von Trainingseinheiten, zum Verfolgen von Übungssätzen und Wiederholungen sowie zur Überwachung des persönlichen Fitnessfortschritts im Laufe der Zeit, ohne Werbung, Abonnements oder Datenweitergabe an Drittanbieterdienste.

Das Selbst-Hosting von Wingfit auf einem VPS hält alle Ihre Fitnessdaten vollständig privat auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Die leichte Single-Service-Bereitstellung erfordert keine externe Datenbank, was die Einrichtung schnell und die Wartung minimal macht, während Sie ein permanentes Fitnessprotokoll erhalten, das von jedem Browser aus zugänglich ist.