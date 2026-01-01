ChiefOnboarding mit nur einem Klick installieren.
Open-Source-Mitarbeiter-Onboarding-Plattform, die HR-Workflows und Slack-Integrationen für neue Mitarbeiter automatisiert.
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Was Sie damit bauen können ChiefOnboarding
ChiefOnboarding ist eine kostenlose Open-Source-Plattform für das Mitarbeiter-Onboarding, die Personalabteilungen und Managern hilft, den gesamten Einarbeitungsprozess für neue Mitarbeiter zu automatisieren — von Pre-Boarding-Checklisten über die Bereitstellung von Konten bis hin zur Aufgabenverteilung. Neue Mitarbeiter können ihr Onboarding über ein Webportal oder direkt über einen Slack-Bot absolvieren, wodurch sich der Prozess unabhängig vom Arbeitsort natürlich anfühlt.
Das Selbst-Hosting von ChiefOnboarding auf Ihrem VPS hält sensible Mitarbeiterdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Sitz-Gebühren und ohne Anbieterbindung. Es unterstützt mehrere Sprachen und Zeitzonen, was es praktisch für verteilte und internationale Teams macht.
Hauptmerkmale von ChiefOnboarding
Automatisierte Workflows
Aufgaben, Erinnerungen und die Kontobereitstellung automatisch auslösen, basierend auf Onboarding-Meilensteinen und konfigurierbaren Zeitplänen.
Slack-Bot-Integration
Neue Mitarbeiter können Aufgaben erledigen und direkt in Slack auf Ressourcen zugreifen, ohne zu einem separaten Webportal wechseln zu müssen.
Pre-Boarding-Sequenzen
Starten Sie den Onboarding-Prozess vor dem ersten Tag mit automatisierten Pre-Boarding-Checklisten und Willkommensmitteilungen.
Mehrsprachige Unterstützung
Unterstützen Sie verteilte und internationale Teams mit integrierter Unterstützung für mehrere Sprachen und zeitzonenbewusster Terminplanung.
Aufgaben- und Ressourcenverfolgung
Aufgaben zuweisen, Dokumente teilen und die Erledigung des gesamten Onboarding-Prozesses von einem einzigen Dashboard aus überwachen.
Warum ChiefOnboarding auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.
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