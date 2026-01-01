Horilla in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenlose Open-Source HR- und CRM-Plattform fÃ¼r Mitarbeiter, Gehaltsabrechnung, Personalbeschaffung und Anwesenheitsverwaltung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Horilla
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Horilla erstellen kÃ¶nnen
Horilla ist eine vollstÃ¤ndig quelloffene Human Resource Management- und CRM-Plattform, die auf Django und PostgreSQL basiert. Sie vereint den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus â€“ Rekrutierung, Onboarding, Anwesenheit, Urlaub, Gehaltsabrechnung, Leistung, Helpdesk und Offboarding â€“ zusammen mit einem integrierten CRM fÃ¼r Vertriebspipelines und Kundendaten, wodurch mehrere SaaS-Tools durch einen selbst gehosteten Stack ersetzt werden.
Das Selbst-Hosting von Horilla auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Mitarbeiterdaten, GehÃ¤lter und Kundendaten unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne nutzerbasierte GebÃ¼hren. Sie behalten den vollen Datenbankzugriff fÃ¼r benutzerdefinierte Berichte und Integrationen sowie die Freiheit, Module zu erweiterten, ohne auf Anbieter-Roadmaps warten zu mÃ¼ssen.
Hauptmerkmale von Horilla
Rekrutierung und Einarbeitung
Verfolgen Sie Stellenangebote, Kandidaten-Pipelines, Interviewphasen und Onboarding-Aufgaben ohne ein separates ATS- oder Onboarding-Tool.
Anwesenheit und Urlaub
Verwalten Sie SchichtplÃ¤ne, biometrische Anwesenheitserfassung, UrlaubsansprÃ¼che und Genehmigungsworkflows fÃ¼r die gesamte Belegschaft.
Integrierte Lohnbuchhaltung
Konfigurieren Sie VertrÃ¤ge, Zulagen, AbzÃ¼ge und Steuerregeln und fÃ¼hren Sie dann Lohnabrechnungszyklen mit der Erstellung von Gehaltsabrechnungen direkt in Horilla aus.
Leistung und Ziele
KPIs und OKRs definieren, 360-Grad-Feedback-Zyklen durchfÃ¼hren und individuelle Ziele mit Unternehmenszielen verknÃ¼pfen.
Integriertes CRM
Verwalten Sie Leads, Chancen, Kundenkonten und Vertriebspipelines zusammen mit HR-Daten in einer einzigen, vereinheitlichten Datenbank.
Modulare REST API
Jedes Modul wird mit einer dokumentierten REST-API geliefert, um Horilla mit Lohnbuchhaltungsanbietern, IdentitÃ¤tssystemen und BI-Tools zu integrieren.
Warum Horilla auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.