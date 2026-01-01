Wanderer mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Wanderwegdatenbank und GPX-Routenmanager für Wanderer, Radfahrer und Outdoor-Abenteurer.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wanderer erstellen können
Wanderer ist eine selbst gehostete Wegedatenbank und ein Outdoor-Aktivitätstracker für Wanderer, Radfahrer, Kletterer und alle, die zu Fuß oder auf Rädern unterwegs sind. Laden Sie GPX-Tracks hoch, protokollieren Sie Gipfel und Wegpunkte, durchsuchen Sie Höhenprofile und sehen Sie alle Ihre Wege auf einer interaktiven Karte — auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnement oder Datenweitergabe an Dritte.
Das private Speichern Ihrer Wege auf einem VPS bedeutet, dass Ihre Routen, Standorte und Aktivitätshistorie unter Ihrer Kontrolle bleiben. Wanderer integriert sich mit OpenStreetMap-Diensten für Geocodierung und Routing, und seine Mehrbenutzerunterstützung macht es zu einem praktischen gemeinsamen Logbuch für Wandervereine, Wandergruppen oder Familien, die gemeinsam die Natur erkunden.
Hauptmerkmale von Wanderer
GPX-Track-Verwaltung
Laden Sie GPX-Dateien von jedem GPS-Gerät oder jeder App hoch und organisieren Sie sie, um eine persönliche Bibliothek von Routen und aufgezeichneten Aktivitäten aufzubauen.
Interaktive Wanderkarten
Durchsuchen Sie alle Ihre Routen auf einer interaktiven OpenStreetMap-basierten Karte mit Filtern für Distanz, Höhenmeter und Aktivitätstyp.
Höhenprofile
Sehen Sie sich detaillierte Höhenprofile für jeden Weg an, um Aufstieg, Abstieg und Geländeschwierigkeit zu verstehen, bevor Sie aufbrechen.
Gipfel- und Wegpunktprotokolle
Halten Sie Gipfel, Ausgangspunkte von Wanderwegen und interessante Orte entlang von Routen fest, um ein durchsuchbares persönliches Outdoor-Logbuch zu erstellen.
Mehrbenutzer-Wegnutzung
Teilen Sie Wegesammlungen mit Familienmitgliedern oder Clubmitgliedern, damit die gesamte Gruppe auf eine gemeinsame Bibliothek zugreifen und dazu beitragen kann.
Warum Wanderer auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.