Wanderer ist eine selbst gehostete Wegedatenbank und ein Outdoor-Aktivitätstracker für Wanderer, Radfahrer, Kletterer und alle, die zu Fuß oder auf Rädern unterwegs sind. Laden Sie GPX-Tracks hoch, protokollieren Sie Gipfel und Wegpunkte, durchsuchen Sie Höhenprofile und sehen Sie alle Ihre Wege auf einer interaktiven Karte — auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnement oder Datenweitergabe an Dritte.

Das private Speichern Ihrer Wege auf einem VPS bedeutet, dass Ihre Routen, Standorte und Aktivitätshistorie unter Ihrer Kontrolle bleiben. Wanderer integriert sich mit OpenStreetMap-Diensten für Geocodierung und Routing, und seine Mehrbenutzerunterstützung macht es zu einem praktischen gemeinsamen Logbuch für Wandervereine, Wandergruppen oder Familien, die gemeinsam die Natur erkunden.