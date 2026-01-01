Flowise mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen von LLM-OrchestrierungsablÃ¤ufen und KI-Agenten mit einer visuellen Drag-and-Drop-OberflÃ¤che.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Flowise erstellen kÃ¶nnen
Flowise ist eine Open-Source Low-Code-Plattform, die die Entwicklung anspruchsvoller KI-Anwendungen fÃ¼r Entwickler und Teams ohne umfangreiche Programmierung zugÃ¤nglich macht. Ihre visuelle Drag-and-Drop-OberflÃ¤che ermÃ¶glicht es Ihnen, Sprachmodelle, Vektordatenbanken, Speichersysteme und externe Tools zu kohÃ¤renten Workflows zu verbinden. Flowise unterstÃ¼tzt OpenAI, Anthropic, Google und Open-Source-Modelle, was es flexibel fÃ¼r vielfÃ¤ltige KI-AnwendungsfÃ¤lle macht, von Chatbots Ã¼ber RAG-Anwendungen bis hin zu autonomen Agenten.
Das Selbst-Hosting von Flowise auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre KI-Workflows, Konversationsdaten und integrierten Wissensdatenbanken. Sie kÃ¶nnen sich mit internen Datenbanken und APIs verbinden, die Cloud-Plattformen nicht erreichen kÃ¶nnen, und Ressourcen speziell fÃ¼r Ihre LLM-Workloads konfigurieren, ohne Kosten pro API-Aufruf oder Datenschutzbedenken.
Hauptmerkmale von Flowise
Visueller Ablauf-Builder
Drag-and-Drop-OberflÃ¤che zum Zusammenstellen komplexer KI-Pipelines aus vorgefertigten Knoten, ohne Orchestrierungscode schreiben zu mÃ¼ssen.
RAG Support
Integrierte Retrieval-Augmented Generation-Funktionen mit Vektordatenbank-Integration zum Erstellen wissensbasierter KI-Anwendungen.
Multi-LLM-UnterstÃ¼tzung
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Anthropic, Google, Cohere und lokalen Open-Source-Modellen Ã¼ber eine einzige, einheitliche Schnittstelle.
Agent Frameworks
Erstellen Sie autonome KI-Agenten, die Tools verwenden, mehrstufige Aufgaben durchdenken und das KonversationsgedÃ¤chtnis Ã¼ber Sitzungen hinweg aufrechterhalten.
API-Integration
Stellen Sie jeden Flow als API-Endpunkt bereit, um KI-Funktionen direkt in Ihre bestehenden Anwendungen und Workflows einzubetten.
Warum Flowise auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.