Ombi ist das standardmässige selbst gehostete Anfragesystem für Haushalte, die Plex, Emby oder Jellyfin nutzen. Benutzer melden sich mit ihrem bestehenden Medienserver-Konto an und können über eine ausgefeilte, mobilfreundliche Weboberfläche Filme, Fernsehsendungen, Musikalben und 4K-Inhalte anfragen. Jede Anfrage gelangt in eine konfigurierbare Genehmigungswarteschlange und leitet genehmigte Elemente dann automatisch an Sonarr, Radarr, Lidarr oder CouchPotato zur Erfüllung weiter.

Das Selbst-Hosting von Ombi auf einem VPS bietet Ihren Benutzern einen sauberen „Zuerst anfragen“-Trichter in Ihre Medienbibliothek und Ihnen einen zentralen Ort, um eingehende Anfragen zu genehmigen, abzulehnen oder stapelweise zu bearbeiten – ohne Ihre Arr-Admin-Panels dem Haushalt preiszugeben.