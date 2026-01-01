Ombi per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Anfragesystem für Plex, Emby und Jellyfin – Benutzer fragen nach Filmen und Serien, die Sie genehmigen und automatisch erfüllen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ombi erstellen können
Ombi ist das standardmässige selbst gehostete Anfragesystem für Haushalte, die Plex, Emby oder Jellyfin nutzen. Benutzer melden sich mit ihrem bestehenden Medienserver-Konto an und können über eine ausgefeilte, mobilfreundliche Weboberfläche Filme, Fernsehsendungen, Musikalben und 4K-Inhalte anfragen. Jede Anfrage gelangt in eine konfigurierbare Genehmigungswarteschlange und leitet genehmigte Elemente dann automatisch an Sonarr, Radarr, Lidarr oder CouchPotato zur Erfüllung weiter.
Das Selbst-Hosting von Ombi auf einem VPS bietet Ihren Benutzern einen sauberen „Zuerst anfragen“-Trichter in Ihre Medienbibliothek und Ihnen einen zentralen Ort, um eingehende Anfragen zu genehmigen, abzulehnen oder stapelweise zu bearbeiten – ohne Ihre Arr-Admin-Panels dem Haushalt preiszugeben.
Hauptmerkmale von Ombi
Plex, Emby und Jellyfin Login
Benutzer melden sich mit ihren bestehenden Media-Server-Anmeldeinformationen an, sodass kein separates Konto verwaltet werden muss und Berechtigungen synchron bleiben.
Film-, TV-, Musik- und 4K-Anfragen
Quoten pro Kategorie, benutzerbezogene Limits und Genehmigungsregeln ermöglichen es Ihnen, individuell anzupassen, was jeder Betrachter ohne manuelle Aufsicht anfordern kann.
Automatische Erfüllung über Arr
Genehmigte Anfragen fließen direkt zu Sonarr, Radarr und Lidarr über ihre REST-APIs, sodass Inhalte automatisch heruntergeladen, verarbeitet und in der Bibliothek abgelegt werden.
Benachrichtigungen anfordern
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, E-Mail und mobile Push-Benachrichtigungen halten Administratoren und Benutzer auf dem Laufenden, während Anfragen bearbeitet werden.
Mobilfreundliche Benutzeroberfläche und Apps
Polierte, responsive Web-Benutzeroberfläche sowie iOS- und Android-Begleit-Apps ermöglichen Haushaltsmitgliedern, Inhalte von jedem Gerät aus anzufordern und zu verfolgen.
Warum Ombi auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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