Kener ist ein Open-Source-Statusseiten-System, das mit SvelteKit erstellt wurde und Teams ermöglicht, Dienste zu überwachen und Ausfälle transparent zu kommunizieren. Es unterstützt mehrere Überwachungstypen — HTTP-/API-Endpunkte, TCP, DNS, SSL-Zertifikate, Ping, SQL-Abfragen, Heartbeats und Spielserver — jeder wird verfolgt und auf einer öffentlichen Statusseite mit Uptime-Historie und Antwortzeitdiagrammen angezeigt.

Das Selbst-Hosting von Kener auf Ihrem VPS hält alle Überwachungsdaten und den Vorfallverlauf unter Ihrer Kontrolle. Die enthaltene Redis-Instanz verwaltet Job-Warteschlangen und Caching, während Anwendungsdaten standardmäßig in SQLite gespeichert werden — keine externe Datenbank erforderlich. Der erste Benutzer, der sich auf der Instanz registriert, wird zum Administrator.