Rundeck als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Runbook-Automatisierung, die Skripte und Workflows in Self-Service-Operationen für jedes Team verwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rundeck erstellen können
Rundeck ist die Open-Source-Runbook-Automatisierungs-Engine, die von PagerDuty gepflegt wird. Sie wandelt operative Skripte, Ad-hoc-Befehle und komplexe mehrstufige Prozeduren in versionierte Jobs um, die jedes Teammitglied sicher über eine Web-Benutzeroberfläche, API oder Chat-Integration ausführen kann – ohne SSH-Schlüssel oder Produktionszugangsdaten herauszugeben.
Das Selbst-Hosting von Rundeck auf Ihrem eigenen VPS hält Job-Definitionen, Ausführungsverlauf und Knoten-Inventare unter Ihrer Kontrolle. Betriebs-, Support- und Bereitschaftsingenieure erhalten einen einzigen, überprüften Ort, um Bereitstellungen auszulösen, Dienste neu zu starten, Schlüssel zu rotieren und Vorfälle zu beheben – wodurch Stammeswissen in wiederverwendbare, berechtigungsgesteuerte Automatisierung umgewandelt wird.
Hauptmerkmale von Rundeck
Self-Service-Aufgaben
Verpacken Sie Skripte und Shell-Befehle als parametrisierte Jobs, damit Nicht-Ingenieure gängige operative Aufgaben sicher über eine Web-Benutzeroberfläche ausführen können.
Rollenbasierter Zugriff
Granulare ACL-Richtlinien steuern, wer jeden Job, jedes Projekt und jeden Knoten lesen, ausführen, bearbeiten oder löschen kann – perfekt, um sicheren Zugriff zu delegieren.
Workflow-Orchestrierung
Verketten Sie Schritte über Hunderte von Remote-Knoten mit bedingter Logik, Fehlerbehandlern und paralleler Ausführung aus einem einzigen Workflow.
Audit- und Ausführungsverlauf
Jeder Joblauf wird mit vollständiger Ausgabe, Parametern und dem Benutzer, der ihn ausgelöst hat, protokolliert, wodurch Sie einen vollständigen operativen Audit-Trail erhalten.
API und Webhooks
Lösen Sie Jobs aus CI/CD-Pipelines, Überwachungswarnungen oder ChatOps aus, mit einer vollständigen REST-API, Webhook-Empfängern und einem CLI-Client.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Rundeck mit integrierten und Community-Plugins für AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira und Dutzende weiterer Integrationen.
Warum Rundeck auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.