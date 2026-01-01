Topola Genealogy Viewer mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Interaktiver GEDCOM-Viewer, der Stammbaum-Sanduhrdiagramme direkt aus Ihren Stammbaumdateien rendert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Topola Genealogy Viewer erstellen können
Topola Genealogy Viewer ist eine Open-Source-Webanwendung, die Standard-GEDCOM-Exporte aus jedem Genealogieprogramm in interaktive, navigierbare Stammbaumdiagramme umwandelt. Sie rendert Sanduhr- und Alle-Verwandten-Ansichten, ermöglicht es Forschern, auf jede Person zu klicken, um den Baum neu zu fokussieren, und unterstützt das Drucken oder Exportieren in PDF, PNG und SVG für die Offline-Freigabe.
Das Selbst-Hosting von Topola auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Abstammungsdaten – Namen, Geburtsdaten, lebende Verwandte – vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Der Viewer verarbeitet GEDCOM-Dateien clientseitig im Browser, und eine private Bereitstellung eliminiert jegliche Abhängigkeit von Drittanbieter-Hosting für Genealogiegesellschaften, Archive oder Familienforscher, die Verwandten im Web dienen.
Hauptmerkmale von Topola Genealogy Viewer
GEDCOM-Standard-Unterstützung
Lädt Standard-GEDCOM-Dateien, die aus Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker und jedem anderen Genealogie-Tool exportiert wurden – keine Konvertierung erforderlich.
Interaktives Sanduhrdiagramm
Klicken Sie auf eine beliebige Person, um den Stammbaum neu zu fokussieren und Vorfahren und Nachkommen in einer einzigen fließenden Ansicht mit flüssigen Übergangsanimationen zu erkunden.
Client-seitiger Datenschutz
GEDCOM-Dateien werden vollständig im Browser analysiert, sodass Abstammungsdaten niemals eine serverseitige Datenbank oder einen externen Dienst berühren.
Exportieren und drucken
Stammbäume als PDF, PNG oder SVG exportieren und den vollständigen Stammbaum für Archivordner, Familientreffen oder zum Teilen von Forschungsergebnissen ausdrucken.
URL-basierte Freigabe
Permalinks generieren, die eine GEDCOM-Datei direkt von einer Web-URL laden, ideal zum Einbetten von Stammbäumen auf persönlichen Websites oder Wikis.
Gramps und WikiTree bereit
Integriert sich mit Gramps über das Interactive Family Tree Plugin und durchsucht WikiTree-Profile nativ über seine dynamische Baumansicht.
Warum Topola Genealogy Viewer auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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