OpenHuman ist eine quelloffene persönliche KI-Superintelligenz, die darauf ausgelegt ist, auf Ihrer eigenen Infrastruktur zu leben. Aufgebaut um einen Rust-Kern und einen Local-First-Speicherbaum, der mit Obsidian kompatibel ist, verbindet es sich über One-Click-OAuth mit über hundert Diensten — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender und viele mehr — und zieht alle zwanzig Minuten leise frische Daten in eine private Wissensdatenbank.

Das Selbst-Hosting von OpenHuman bewahrt jede E-Mail, jedes Dokument und jede Konversation in einem Arbeitsbereich auf, der Ihnen gehört, während Sie Anfragen bei Bedarf an Reasoning-, Fast- oder Vision-Modelle weiterleiten können. Es gibt keine Pro-Sitz-Gebühren, keine Anbieterbindung, und kein Drittanbieter-KI-Dienst sieht jemals Ihre Rohdaten, es sei denn, Sie leiten sie explizit dorthin weiter.