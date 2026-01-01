TimeTagger als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzfreundlicher persönlicher Zeit-Tracker mit interaktiver Zeitleiste, Tags, Berichten und einem integrierten Pomodoro-Workflow.
Wählen Sie einen VPS-Plan für TimeTagger
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit TimeTagger erstellen können
TimeTagger ist ein Open-Source-Web-basierter Zeiterfasser, der auf einer interaktiven Zeitleiste und einem Tag-gesteuerten Workflow basiert, anstatt starrer Projekthierarchien. Entwickelt für Freiberufler, Berater und Personen, die stundenweise abrechnen, ersetzt es klobige Zeiterfassungssoftware durch eine schnelle, tastaturfreundliche Benutzeroberfläche, die in jedem modernen Browser läuft und geräteübergreifend synchronisiert wird.
Das Selbst-Hosting von TimeTagger auf Ihrem eigenen VPS hält jede erfasste Minute, jeden Kunden-Tag und jeden Rechnungs-Export unter Ihrer Kontrolle – keine Drittanbieter-SaaS, die Ihre Abrechnungshistorie als Geisel hält, keine Gebühren pro Benutzer und kein Risiko, dass ein Konto in einer arbeitsreichen Woche geschlossen wird.
Hauptmerkmale von TimeTagger
Interaktive Zeitleiste
Visualisieren Sie Ihren Tag auf einer zoombaren Zeitleiste, auf der Sie Einträge ziehen, in der Größe ändern und aufteilen können, um genau abzubilden, wie die Arbeit stattgefunden hat.
Tag-basiertes Tracking
Verzichten Sie auf starre Projektstrukturen und kennzeichnen Sie die Arbeit mit Freiform-Tags, sodass derselbe Datensatz gleichzeitig einem Kunden, einer Aufgabe und einem Abrechnungscode zugeordnet werden kann.
PDF- und CSV-Berichte
Erstellen Sie gefilterte Berichte nach Tag, Zeitraum oder Ziel und exportieren Sie diese als PDF oder CSV für Rechnungsstellung, Buchhaltung und Team-Updates.
Ziele und Pomodoro
Legen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Stundenziele fest und führen Sie fokussierte Pomodoro-Sitzungen direkt im Tracker durch — keine zusätzlichen Apps erforderlich.
Geräteübergreifende Synchronisierung
Verfolgen Sie von Desktop, Tablet oder Telefon aus mit der responsiven Web-Benutzeroberfläche und lassen Sie jede Änderung automatisch mit Ihrem selbst gehosteten Server synchronisieren.
Datenschutz durch Gestaltung
Alle Datensätze befinden sich in einer lokalen SQLite-Datenbank auf Ihrem VPS, sodass Kundennamen, Arbeitszeiten und Abrechnungsdaten niemals eine Drittanbieter-Cloud erreichen.
Warum TimeTagger auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Empfohlener Serverstandort:
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Lokal starten. Global wachsen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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