TimeTagger ist ein Open-Source-Web-basierter Zeiterfasser, der auf einer interaktiven Zeitleiste und einem Tag-gesteuerten Workflow basiert, anstatt starrer Projekthierarchien. Entwickelt für Freiberufler, Berater und Personen, die stundenweise abrechnen, ersetzt es klobige Zeiterfassungssoftware durch eine schnelle, tastaturfreundliche Benutzeroberfläche, die in jedem modernen Browser läuft und geräteübergreifend synchronisiert wird.

Das Selbst-Hosting von TimeTagger auf Ihrem eigenen VPS hält jede erfasste Minute, jeden Kunden-Tag und jeden Rechnungs-Export unter Ihrer Kontrolle – keine Drittanbieter-SaaS, die Ihre Abrechnungshistorie als Geisel hält, keine Gebühren pro Benutzer und kein Risiko, dass ein Konto in einer arbeitsreichen Woche geschlossen wird.