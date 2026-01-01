TinyAuth mit einem Klick installieren.
Leichtgewichtige Traefik forward-auth Middleware, die jeder selbst gehosteten Anwendung mit einem einzigen Label einen Anmeldebildschirm hinzufügt.
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Was Sie mit TinyAuth erstellen können
TinyAuth ist eine leichtgewichtige, selbst gehostete Authentifizierungs-Middleware, die jeder Anwendung, die hinter dem Traefik Reverse Proxy läuft, einen Anmeldebildschirm hinzufügt. Im Gegensatz zu vollständigen Identitätsanbietern ist TinyAuth eine einzelne Go-Binärdatei, die von SQLite unterstützt wird und in Sekundenschnelle mit minimaler Konfiguration bereitgestellt werden kann. Ein einziges Middleware-Label in der Docker Compose-Datei einer beliebigen App genügt, um den Zugriff hinter einem Benutzernamen und Passwort oder einem OAuth-Login zu schützen.
Das Selbst-Hosting von TinyAuth auf Ihrem VPS bedeutet, dass jede von Ihnen bereitgestellte App – Dashboards, Entwicklertools, Überwachungsdienste – eine einzige Authentifizierungsebene teilt, ohne diese Dienste öffentlich zugänglich zu machen. Die OAuth-Integration mit Google, GitHub und jedem OIDC-Anbieter ermöglicht es Teammitgliedern, sich mit bestehenden Anmeldeinformationen anzumelden, und die integrierte TOTP-Unterstützung ermöglicht die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ohne einen zusätzlichen Dienst zu benötigen.
Hauptmerkmale von TinyAuth
Traefik Forward Auth
Fügen Sie jeder über Traefik gerouteten App eine Anmeldesperre hinzu, indem Sie ein einziges Middleware-Label hinzufügen – es sind keine Änderungen an der geschützten Anwendung erforderlich.
Unterstützung für OAuth-Anbieter
Ermöglichen Sie die Anmeldung über Google, GitHub oder einen beliebigen OIDC-kompatiblen Anbieter, damit Teammitglieder bestehende Anmeldeinformationen verwenden, anstatt separate Passwörter zu verwalten.
TOTP Zwei-Faktor-Authentifizierung
Integrieren Sie zeitbasierte Einmalpasswörter in jedes Konto, um den Zugriff auf selbst gehostete Apps zu härten, ohne einen dedizierten 2FA-Dienst bereitzustellen.
Subdomain-Cookie-Freigabe
Ein einziger TinyAuth-Login deckt alle Apps ab, die auf Subdomains derselben Domain gehostet werden, sodass Benutzer sich einmal authentifizieren und sich frei über den Stack bewegen können.
Keine externen Abhängigkeiten
Läuft als einzelne Binärdatei mit SQLite-Speicher — kein Redis, PostgreSQL oder LDAP erforderlich, wodurch der Ressourcenverbrauch auf jedem VPS-Plan minimal bleibt.
Warum TinyAuth auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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