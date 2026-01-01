Zulip als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Team-Chat-Plattform mit organisierter Themenstrukturierung, entwickelt für fokussierte und asynchrone Teamkommunikation.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Zulip erstellen können
Zulip ist eine leistungsstarke Open-Source-Team-Chat-Plattform, die jede Konversation in Themen innerhalb von Kanälen organisiert und sich dadurch grundlegend von Tools mit flachen Kanälen unterscheidet. Anstatt eines undifferenzierten Nachrichtenstroms gehört jede Konversation zu einem benannten Thema – so können Teammitglieder selektiv aufholen, asynchron antworten und vergangene Entscheidungen ohne endloses Scrollen finden.
Das Selbst-Hosting von Zulip auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihrem Team die volle Kontrolle über Kommunikationsdaten, Nachrichtenverlauf und Integrationen. Zulip unterstützt über 100 Integrationen mit Entwicklungs- und Produktivitätstools und liefert native mobile und Desktop-Apps für alle wichtigen Plattformen.
Hauptmerkmale von Zulip
Themen-Threading
Jede Nachricht gehört zu einem benannten Thema innerhalb eines Kanals, wodurch Gespräche auch in Teams mit hohem Nachrichtenaufkommen organisiert und leicht nachvollziehbar bleiben.
Leistungsstarke Volltextsuche
Durchsuchen Sie den gesamten Nachrichtenverlauf, einschließlich Dateien und Links, um sofort frühere Unterhaltungen oder Entscheidungen zu finden.
Über 100 Integrationen
Native Integrationen mit GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry und mehr bringen Kontext direkt in Ihre Team-Kanäle.
Native Apps
Mobile Apps für iOS und Android sowie Desktop-Apps für Windows, macOS und Linux halten Ihr Team auf jedem Gerät verbunden.
Tastaturgesteuerter Workflow
Umfassende Tastaturkürzel und eine ablenkungsfreie Benutzeroberfläche ermöglichen es Power-Usern, Nachrichten vollständig ohne Maus zu navigieren und zu beantworten.
Warum Zulip auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.