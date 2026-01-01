Zulip ist eine leistungsstarke Open-Source-Team-Chat-Plattform, die jede Konversation in Themen innerhalb von Kanälen organisiert und sich dadurch grundlegend von Tools mit flachen Kanälen unterscheidet. Anstatt eines undifferenzierten Nachrichtenstroms gehört jede Konversation zu einem benannten Thema – so können Teammitglieder selektiv aufholen, asynchron antworten und vergangene Entscheidungen ohne endloses Scrollen finden.

Das Selbst-Hosting von Zulip auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihrem Team die volle Kontrolle über Kommunikationsdaten, Nachrichtenverlauf und Integrationen. Zulip unterstützt über 100 Integrationen mit Entwicklungs- und Produktivitätstools und liefert native mobile und Desktop-Apps für alle wichtigen Plattformen.