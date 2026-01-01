Matrix Synapse mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Dezentralisierter, Ende-zu-Ende-verschlüsselter Chat-Server für sichere Echtzeitkommunikation mit vollständiger Föderationsunterstützung.
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Was Sie mit Matrix Synapse erstellen können
Matrix Synapse ist der Referenz-Homeserver für das offene Matrix-Kommunikationsprotokoll, der Echtzeit-Nachrichtenübermittlung, Sprach- und Videoanrufe, Dateifreigabe und End-to-End-Verschlüsselung über ein föderiertes Servernetzwerk ermöglicht. Weltweit von Regierungen, Universitäten und Unternehmen geschätzt, ermöglicht Synapse Ihren Benutzern eine sichere Kommunikation, wobei alle Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben.
Föderation ermöglicht Ihrem Server, sich nahtlos mit anderen Matrix-Servern zu verbinden, sodass Ihre Benutzer jeden im globalen Matrix-Netzwerk erreichen können. Mit Brücken zu Slack, Discord, IRC und Telegram integriert sich Synapse in bestehende Kommunikationsabläufe, ohne alle auf eine einzige Plattform zu zwingen.
Hauptmerkmale von Matrix Synapse
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Alle privaten Nachrichten und Gruppenchats sind standardmäßig verschlüsselt, wodurch sichergestellt wird, dass die Daten selbst vor Serveradministratoren privat bleiben.
Föderationsunterstützung
Kommunizieren Sie mit Benutzern auf jedem Matrix-Server weltweit durch nahtlose serverübergreifende Föderation.
Plattformbrücken
Verbinden Sie sich mit Slack, Discord, IRC, Telegram und anderen Plattformen über Protokollbrücken.
Räume und Bereiche
Organisieren Sie Unterhaltungen mit Räumen, Bereichen, Threads, Reaktionen und der Bearbeitung von Nachrichten für eine strukturierte Kommunikation.
Sprach- und Videoanrufe
Tätigen Sie VoIP-Sprach- und Videoanrufe direkt in Matrix-Clients ohne externe Dienste.
SSO-Integration
Benutzer über OIDC-, SAML- und CAS-Anbieter für unternehmensweites Single Sign-On authentifizieren.
Warum Matrix Synapse auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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