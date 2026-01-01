Matrix Synapse ist der Referenz-Homeserver für das offene Matrix-Kommunikationsprotokoll, der Echtzeit-Nachrichtenübermittlung, Sprach- und Videoanrufe, Dateifreigabe und End-to-End-Verschlüsselung über ein föderiertes Servernetzwerk ermöglicht. Weltweit von Regierungen, Universitäten und Unternehmen geschätzt, ermöglicht Synapse Ihren Benutzern eine sichere Kommunikation, wobei alle Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben.

Föderation ermöglicht Ihrem Server, sich nahtlos mit anderen Matrix-Servern zu verbinden, sodass Ihre Benutzer jeden im globalen Matrix-Netzwerk erreichen können. Mit Brücken zu Slack, Discord, IRC und Telegram integriert sich Synapse in bestehende Kommunikationsabläufe, ohne alle auf eine einzige Plattform zu zwingen.