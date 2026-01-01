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Moderne Weboberfläche zur Verwaltung von PowerDNS-Zonen, -Einträgen, -Benutzern und Zugriffsrechten über ein einziges Dashboard.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit PowerDNS-Admin erstellen können

PowerDNS-Admin ist eine Open-Source-Weboberfläche für den autoritativen PowerDNS-DNS-Server, die Ihnen eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Verwaltung von Forward- und Reverse-DNS-Zonen, Datensätzen, Vorlagen und DNSSEC-Schlüsseln bietet, ohne Konfigurationsdateien bearbeiten oder API-Aufrufe manuell erstellen zu müssen. Es unterstützt rollenbasierte Zugriffskontrolle, Berechtigungen pro Zone, Aktivitätsprotokollierung und Authentifizierung über LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) sowie integrierte lokale Konten mit optionaler Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Diese Vorlage bündelt PowerDNS-Admin zusammen mit einem autoritativen PowerDNS-Server und einem MariaDB-Backend, sodass Sie einen vollständig integrierten DNS-Hosting-Stack auf Ihrem eigenen VPS erhalten. Durch Self-Hosting befinden sich Ihre Nameserver, Zonendaten und die DNS-API vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Zone und ohne einen Drittanbieter-DNS-Provider.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von PowerDNS-Admin

Zonenverwaltung UI

Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Vorwärts- und Rückwärts-DNS-Zonen und -Einträge über ein übersichtliches Web-Dashboard, anstatt Zonendateien zu bearbeiten oder rohe APIs aufzurufen.

Gebündelter PowerDNS-Server

Enthält einen sofort einsatzbereiten PowerDNS Authoritative Server mit aktivierter HTTP-API und vorverdrahtet mit der Admin-Benutzeroberfläche, sodass der Stack sofort einsatzbereit ist.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Weisen Sie Administratoren, Bedienern und Benutzern auf Zonenebene detaillierte Berechtigungen pro Zone zu, damit Teams DNS verwalten können, ohne ein einziges Super-Admin-Konto zu teilen.

Unternehmensauthentifizierung

An bestehende Identitätssysteme mit LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) und optionaler TOTP Zwei-Faktor-Authentifizierung für lokale Konten anbinden.

Aktivitätsprotokollierung und -prüfung

Jede Zonen- und Datensatzänderung wird mit dem verantwortlichen Benutzer protokolliert, wodurch Sie einen vollständigen Audit-Trail für Compliance und die Behebung von Vorfällen erhalten.

Zonen-Vorlagen und IDN

Wiederverwendbare Zonenvorlagen beschleunigen das Onboarding neuer Domains, während die vollständige IDN- und Punycode-Unterstützung internationalisierte Domainnamen ohne manuelle Konvertierung abdeckt.

Warum PowerDNS-Admin auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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