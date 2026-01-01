Grafana Loki ist ein Open-Source-Log-Aggregationssystem, das von Grafana Labs entwickelt wurde und den Prometheus-Ansatz fÃ¼r Logs verfolgt â€“ es indiziert nur einen kleinen Satz von Metadaten-Labels pro Stream anstatt des gesamten Log-Inhalts, was die Speicherkosten und den Betriebsaufwand dramatisch niedriger hÃ¤lt als bei herkÃ¶mmlichen Log-Datenbanken. Logs werden von Agenten wie Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit oder Vector eingespielt und mit LogQL abgefragt.

Diese Vorlage bÃ¼ndelt Loki mit Grafana, das als BenutzeroberflÃ¤che vorkonfiguriert ist, und stellt Loki als Standard-Datenquelle bereit, sodass Logs in der Explore-Ansicht durchsuchbar sind, sobald der Stack hochgefahren ist. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt sensible Anwendungs- und Audit-Logs vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne GebÃ¼hren pro GB fÃ¼r die Aufnahme.