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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Grafana Loki erstellen kÃ¶nnen

Grafana Loki ist ein Open-Source-Log-Aggregationssystem, das von Grafana Labs entwickelt wurde und den Prometheus-Ansatz fÃ¼r Logs verfolgt â€“ es indiziert nur einen kleinen Satz von Metadaten-Labels pro Stream anstatt des gesamten Log-Inhalts, was die Speicherkosten und den Betriebsaufwand dramatisch niedriger hÃ¤lt als bei herkÃ¶mmlichen Log-Datenbanken. Logs werden von Agenten wie Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit oder Vector eingespielt und mit LogQL abgefragt.

Diese Vorlage bÃ¼ndelt Loki mit Grafana, das als BenutzeroberflÃ¤che vorkonfiguriert ist, und stellt Loki als Standard-Datenquelle bereit, sodass Logs in der Explore-Ansicht durchsuchbar sind, sobald der Stack hochgefahren ist. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt sensible Anwendungs- und Audit-Logs vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne GebÃ¼hren pro GB fÃ¼r die Aufnahme.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Grafana Loki

Label-basierte Indizierung

Loki indiziert nur eine Handvoll Metadaten-Labels pro Log-Stream anstelle der gesamten Nutzlast, wodurch Speicher- und Arbeitsspeicherkosten im Vergleich zu Elasticsearch-Ã¤hnlichen Engines gesenkt werden.

LogQL Abfragesprache

Logs mit einer von PromQL inspirierten Syntax abfragen, die Filterung, Parsing und Metrikextraktion unterstÃ¼tzt, damit Sie Fehlerraten und Latenz direkt aus den Logzeilen grafisch darstellen kÃ¶nnen.

GebÃ¼ndelte Grafana UI

Die enthaltene Grafana-Instanz wird mit Loki als vorkonfigurierter Datenquelle geliefert, bereit fÃ¼r die Explore-Ansicht, Dashboards und einheitliche Warnmeldungen vom ersten Tag an.

Multi-Agenten-Aufnahme

EmpfÃ¤ngt Protokolle von Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash und jedem Client, der die Loki Push API spricht, fÃ¼r eine flexible Erfassung in Ihrem gesamten Stack.

Einheitliche Benachrichtigungen

Definieren Sie LogQL-basierte Alarmregeln Ã¼ber Grafana und leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, PagerDuty, E-Mail und Webhooks weiter, neben Ihren bestehenden Metrik-Alarmen.

DateisystemgestÃ¼tzter Speicher

Der standardmÃ¤ÃŸige Single-Binary-Modus speichert Chunks und den TSDB-Index auf einem Docker-Volume auf der Festplatte, wobei kein externer Objektspeicher fÃ¼r den Start erforderlich ist.

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