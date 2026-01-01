Shlink ist ein leistungsstarker Open-Source-URL-Kürzungsdienst, der Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Link-Infrastruktur gibt. Im Gegensatz zu kommerziellen Diensten, die Branding, Preisstufen oder Datenaustausch-Anforderungen auferlegen, ermöglicht Shlink Ihnen, gebrandete Kurz-Links auf Ihrer eigenen Domain ohne Abhängigkeit von Drittanbietern zu erstellen.

Das Selbst-Hosting von Shlink auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Klickdaten, Analysen und Link-Konfigurationen vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben. Mit über 4.600 GitHub-Sternen ist Shlink ein bewährtes, aktiv gepflegtes Projekt, dem Unternehmen, Content-Ersteller und Entwickler vertrauen, die eine zuverlässige URL-Kürzung ohne Anbieterbindung benötigen.