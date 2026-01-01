Donetick ist eine selbst gehostete Aufgabenverwaltungsanwendung, die speziell fÃ¼r Wohngemeinschaften und kleine Gruppen entwickelt wurde. Sie geht Ã¼ber einfache To-Do-Listen hinaus, indem sie intelligente Zuweisungsstrategien bietet â€“ einschlieÃŸlich zufÃ¤lliger Rotation und Lastenausgleich basierend auf dem Erledigungsverlauf â€“ sodass wiederkehrende Aufgaben ohne manuelle Koordination fair unter allen Mitgliedern verteilt werden.

Flexible Zeitplanung unterstÃ¼tzt tÃ¤gliche, wÃ¶chentliche, monatliche und benutzerdefinierte Wiederholungsmuster, wÃ¤hrend Integrationen mit Telegram und Pushover rechtzeitige Erinnerungen liefern. Die UnterstÃ¼tzung von NFC-Tags ermÃ¶glicht es Mitgliedern, Aufgaben sofort durch Antippen eines Tags am entsprechenden Ort zu erledigen. SSO- und OIDC-KompatibilitÃ¤t bedeutet, dass Donetick in bestehende IdentitÃ¤tseinrichtungen passt, und das leichte SQLite-Backend hÃ¤lt die Bereitstellung einfach. Selbst-Hosting bietet Ihnen vollstÃ¤ndige Datenhoheit ohne AbonnementgebÃ¼hren.