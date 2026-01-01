Donetick als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Kollaborativer Aufgabenmanager zur Organisation von Haushaltsaufgaben und wiederkehrenden Verantwortlichkeiten fÃ¼r mehrere Benutzer.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Donetick erstellen kÃ¶nnen
Donetick ist eine selbst gehostete Aufgabenverwaltungsanwendung, die speziell fÃ¼r Wohngemeinschaften und kleine Gruppen entwickelt wurde. Sie geht Ã¼ber einfache To-Do-Listen hinaus, indem sie intelligente Zuweisungsstrategien bietet â€“ einschlieÃŸlich zufÃ¤lliger Rotation und Lastenausgleich basierend auf dem Erledigungsverlauf â€“ sodass wiederkehrende Aufgaben ohne manuelle Koordination fair unter allen Mitgliedern verteilt werden.
Flexible Zeitplanung unterstÃ¼tzt tÃ¤gliche, wÃ¶chentliche, monatliche und benutzerdefinierte Wiederholungsmuster, wÃ¤hrend Integrationen mit Telegram und Pushover rechtzeitige Erinnerungen liefern. Die UnterstÃ¼tzung von NFC-Tags ermÃ¶glicht es Mitgliedern, Aufgaben sofort durch Antippen eines Tags am entsprechenden Ort zu erledigen. SSO- und OIDC-KompatibilitÃ¤t bedeutet, dass Donetick in bestehende IdentitÃ¤tseinrichtungen passt, und das leichte SQLite-Backend hÃ¤lt die Bereitstellung einfach. Selbst-Hosting bietet Ihnen vollstÃ¤ndige Datenhoheit ohne AbonnementgebÃ¼hren.
Hauptmerkmale von Donetick
Intelligente Aufgabenverteilung
Verteilt Aufgaben fair, entweder durch zufÃ¤llige Zuweisung oder durch Lastenausgleich, basierend auf der Erledigungshistorie jedes Mitglieds.
Flexible Wiederholung
UnterstÃ¼tzt tÃ¤gliche, wÃ¶chentliche, monatliche und benutzerdefinierte ZeitplÃ¤ne, damit jede Routine â€“ vom tÃ¤glichen Abwasch bis zur monatlichen Grundreinigung â€“ im Plan bleibt.
Push-Benachrichtigungen
Integriert sich mit Telegram und Pushover, um Erinnerungen und Mahnungen direkt an die GerÃ¤te der Mitglieder zu senden.
NFC-Tag-UnterstÃ¼tzung
Platzieren Sie NFC-Tags an relevanten Stellen im Haus, damit Mitglieder Aufgaben sofort mit einem Fingertipp auf dem Telefon als erledigt markieren kÃ¶nnen.
SSO- und OIDC-Anmeldung
Verbindet sich mit bestehenden IdentitÃ¤tsanbietern Ã¼ber Single Sign-On und OpenID Connect fÃ¼r nahtlose Benutzerverwaltung.
Warum Donetick auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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