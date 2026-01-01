Colanode ist ein All-in-One Open-Source-Kollaborations-Workspace, der auf einer Local-First-Architektur basiert. Es kombiniert Echtzeit-Team-Chat, Rich-Text-Seiten und Wikis, anpassbare Datenbanken mit Tabellen-, Kanban- und Kalenderansichten sowie Dateiverwaltung – und deckt damit den gleichen Funktionsumfang wie Slack und Notion in einem einzigen Tool ab, das Sie vollständig kontrollieren.

Jede Änderung wird zuerst in einer lokalen SQLite-Datenbank gespeichert und im Hintergrund mit dem Server synchronisiert, sodass die App auch bei instabilen Verbindungen reaktionsschnell bleibt und offline weiter funktioniert. Gleichzeitige Bearbeitungen von Seiten und Datenbankeinträgen werden mit CRDTs, die von Yjs unterstützt werden, zusammengeführt, wodurch Konflikte vermieden werden, wenn Teammitglieder gleichzeitig bearbeiten. Durch Self-Hosting bleiben jede Nachricht, jedes Dokument und jede Datei auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne nutzerbasierte Gebühren.