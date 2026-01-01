Fenrus ist ein selbst gehostetes persönliches Dashboard, das die neue Tab-Seite Ihres Browsers durch eine vollständig anpassbare Startseite ersetzt. Organisieren Sie Links und Anwendungen in Gruppen, nutzen Sie intelligente App-Widgets, die Live-Daten von Diensten wie Sonarr, Radarr und Jellyfin abrufen, und konfigurieren Sie mehrere Suchmaschinen mit Tastenkombinationen. Alle Ihre persönlichen Apps und häufig besuchten Websites sind auf einen Blick von einer einzigen, privaten Seite aus verfügbar.

Da Fenrus vollständig auf Ihrem eigenen VPS läuft, werden keine Ihrer App-URLs, Nutzungsmuster oder konfigurierten Dienste mit Dashboard-Diensten von Drittanbietern geteilt. Daten werden in einer schlanken LiteDB-Datei gespeichert, was bedeutet, dass keine externe Datenbank verwaltet werden muss – die Einrichtung dauert Sekunden und die gesamte Konfiguration ist in einem einzigen Volume enthalten.