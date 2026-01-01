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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Fenrus erstellen können

Fenrus ist ein selbst gehostetes persönliches Dashboard, das die neue Tab-Seite Ihres Browsers durch eine vollständig anpassbare Startseite ersetzt. Organisieren Sie Links und Anwendungen in Gruppen, nutzen Sie intelligente App-Widgets, die Live-Daten von Diensten wie Sonarr, Radarr und Jellyfin abrufen, und konfigurieren Sie mehrere Suchmaschinen mit Tastenkombinationen. Alle Ihre persönlichen Apps und häufig besuchten Websites sind auf einen Blick von einer einzigen, privaten Seite aus verfügbar.

Da Fenrus vollständig auf Ihrem eigenen VPS läuft, werden keine Ihrer App-URLs, Nutzungsmuster oder konfigurierten Dienste mit Dashboard-Diensten von Drittanbietern geteilt. Daten werden in einer schlanken LiteDB-Datei gespeichert, was bedeutet, dass keine externe Datenbank verwaltet werden muss – die Einrichtung dauert Sekunden und die gesamte Konfiguration ist in einem einzigen Volume enthalten.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Fenrus

Smarte App-Widgets

Verbinden Sie Dienste wie Sonarr, Radarr, Jellyfin und andere, um Live-Status, Zähler und Aktivitätsdaten direkt auf Ihren Dashboard-Kacheln anzuzeigen.

Benutzerdefinierte Suchmaschinen

Fügen Sie eine beliebige Suchmaschine mit einem URL-Muster und einer Tastenkombination hinzu, wechseln Sie dann mit einem einzigen Tastendruck zwischen Google, DuckDuckGo oder Ihrer eigenen Searx-Instanz.

Organisierte App-Gruppen

Ordnen Sie Links und Anwendungen in benannte Gruppen an, um Arbeits-Apps, Mediendienste, Heimautomatisierung und persönliche Websites sauber voneinander getrennt zu halten.

Multi-User Support

Jeder Benutzer hat eine unabhängige Dashboard-Konfiguration, sodass jeder im Haushalt oder Team sein eigenes Layout und seine eigene App-Liste pflegen kann.

Automatische Favicons

Fenrus ruft automatisch Favicons für Links ab, die kein benutzerdefiniertes Symbol konfiguriert haben, wodurch Ihr Dashboard ohne manuellen Aufwand visuell aufgeräumt bleibt.

Keine externe Datenbank

Die gesamte Konfiguration wird in einer einzigen LiteDB-Datei gespeichert – ohne dass PostgreSQL oder MySQL benötigt wird, wodurch Backups und Migrationen zu einer einfachen Dateikopie werden.

Warum Fenrus auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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