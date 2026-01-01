Annif mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Mehrsprachiger automatisierter Werkzeugkasten zur Sacherschließung für Bibliotheken, Archive, Museen und Forschungsworkflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Annif erstellen können
Annif ist ein Open-Source-Toolkit der Finnischen Nationalbibliothek, das Dokumenten automatisch Schlagwörter zuweist. Es kombiniert lexikalische, statistische und maschinelle Lern-Backends, darunter TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE und Ensemble-Modelle, sodass Katalogisierer die Algorithmen auswählen oder kombinieren können, die am besten zu jeder Sammlung und Sprache passen.
Das Selbst-Hosting von Annif auf Ihrem eigenen VPS hält Trainingskorpora, kontrollierte Vokabulare und bibliografische Metadaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, anstatt sie an einen externen Indexierungsdienst zu senden. Der Container stellt eine REST-API und eine browserbasierte Benutzeroberfläche zum Testen von Projekten bereit, sodass die Integration von Annif in bestehende Katalogisierungspipelines oder der Aufbau benutzerdefinierter Clients nur HTTP-Aufrufe erfordert.
Hauptmerkmale von Annif
Mehrere Indizierungs-Backends
Wählen Sie zwischen TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE und stwfsapy, oder kombinieren Sie sie zu Ensembles, die für jede Sprache und Sammlung optimiert sind.
Mehrsprachige Unterstützung
Konfigurierbare Analysatoren verarbeiten Finnisch, Schwedisch, Englisch, Deutsch und andere Sprachen über Snowball-Stemmer, Voikko und spaCy-Pipelines.
REST API und Web-UI
Die integrierte Browser-Benutzeroberfläche ermöglicht das Experimentieren mit Projekten, während der OpenAPI-dokumentierte REST-Endpunkt Annif in bestehende Katalogisierungswerkzeuge integriert.
Kontrollierte Vokabulare
Laden Sie SKOS-, TSV- oder CSV-Vokabulare wie YSO, LCSH oder Ihren eigenen Thesaurus, damit Vorschläge mit den Normdateien übereinstimmen.
CLI für Training und Evaluierung
Projekte verwalten, Modelle trainieren und Präzision und Recall anhand von Goldstandard-Korpora mit einer skriptfähigen Befehlszeilenschnittstelle bewerten.
Warum Annif auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.