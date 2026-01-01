Annif ist ein Open-Source-Toolkit der Finnischen Nationalbibliothek, das Dokumenten automatisch Schlagwörter zuweist. Es kombiniert lexikalische, statistische und maschinelle Lern-Backends, darunter TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE und Ensemble-Modelle, sodass Katalogisierer die Algorithmen auswählen oder kombinieren können, die am besten zu jeder Sammlung und Sprache passen.

Das Selbst-Hosting von Annif auf Ihrem eigenen VPS hält Trainingskorpora, kontrollierte Vokabulare und bibliografische Metadaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, anstatt sie an einen externen Indexierungsdienst zu senden. Der Container stellt eine REST-API und eine browserbasierte Benutzeroberfläche zum Testen von Projekten bereit, sodass die Integration von Annif in bestehende Katalogisierungspipelines oder der Aufbau benutzerdefinierter Clients nur HTTP-Aufrufe erfordert.