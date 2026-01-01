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Minimalistische Webanwendung zum Teilen privater verschlüsselter Notizen mit Ablaufsteuerung und Passwortschutz.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Enclosed erstellen können

Anbei ist eine Open-Source-Webanwendung zum Senden privater, Ende-zu-Ende-verschlüsselter Notizen. Mithilfe nativer Browser-Krypto-APIs verschlüsselt sie Inhalte clientseitig, bevor sie den Server erreichen – was bedeutet, dass der Host niemals Zugriff auf den unverschlüsselten Text hat. Notizen können so eingestellt werden, dass sie sich nach einmaligem Lesen selbst zerstören oder nach einer konfigurierbaren Zeitspanne ablaufen.

Das Selbst-Hosting von Enclosed auf Ihrem VPS stellt sicher, dass die verschlüsselte Notizenspeicherung vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleibt. Organisationen, die sensible Anmeldeinformationen, API-Schlüssel oder vertrauliche Informationen verwalten, erhalten die volle Kontrolle über die Datenresidenz und können benutzerdefinierte Ablaufrichtlinien durchsetzen, ohne sich auf von Drittanbietern gehostete Dienste verlassen zu müssen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Enclosed

Client-seitige Verschlüsselung

Notizen werden im Browser vor der Übertragung mithilfe nativer Web Crypto APIs verschlüsselt, sodass der Server den unverschlüsselten Inhalt niemals sieht.

Selbstzerstörende Notizen

Stellen Sie Notizen so ein, dass sie nach einmaligem Lesen oder einem definierten Zeitfenster ablaufen, um sicherzustellen, dass sensible Informationen nicht länger als nötig bestehen bleiben.

Passwortschutz

Fügen Sie jeder Notiz ein optionales Passwort hinzu, das Empfänger zur Authentifizierung auffordert, bevor der Inhalt entschlüsselt und angezeigt werden kann.

Links zum Teilen

Jede Notiz generiert eine einzigartige URL, die per E-Mail, Chat oder SMS versendet werden kann – kein Konto oder Registrierung für den Empfänger erforderlich.

Leichtgewichtige Bereitstellung

Ein einzelner Container mit minimalen Ressourcenanforderungen ermöglicht es, Enclosed problemlos neben anderen Diensten auf demselben VPS zu betreiben.

Warum Enclosed auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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