HuggingChat (Chat UI) ist die Open-Source-Codebasis hinter huggingface.co/chat, die von Hugging Face als eine ausgefeilte, brandfÃ¤hige BenutzeroberflÃ¤che fÃ¼r groÃŸe Sprachmodelle entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anbietergebundenen Chat-Apps spricht es das OpenAI API-Protokoll, sodass dieselbe Bereitstellung mit dem Hugging Face Inference Providers Router, OpenRouter, einem lokalen llama.cpp-Server, Ollama oder jedem anderen kompatiblen Endpunkt kommunizieren kann, indem einfach eine URL und ein SchlÃ¼ssel ausgetauscht werden.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jede Konversation, jeden MCP-Tool-Aufruf und jede hochgeladene Datei auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, wÃ¤hrend Sie weiterhin Zugriff auf Tausende von offenen und proprietÃ¤ren Modellen Ã¼ber das von Ihnen bevorzugte Inferenz-Backend haben.