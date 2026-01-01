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Open-Source SvelteKit-Chat-OberflÃ¤che, die HuggingChat antreibt und sich mit jedem OpenAI-kompatiblen Modell-Endpunkt verbindet.

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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit HuggingChat (Chat UI) erstellen kÃ¶nnen

HuggingChat (Chat UI) ist die Open-Source-Codebasis hinter huggingface.co/chat, die von Hugging Face als eine ausgefeilte, brandfÃ¤hige BenutzeroberflÃ¤che fÃ¼r groÃŸe Sprachmodelle entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anbietergebundenen Chat-Apps spricht es das OpenAI API-Protokoll, sodass dieselbe Bereitstellung mit dem Hugging Face Inference Providers Router, OpenRouter, einem lokalen llama.cpp-Server, Ollama oder jedem anderen kompatiblen Endpunkt kommunizieren kann, indem einfach eine URL und ein SchlÃ¼ssel ausgetauscht werden.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jede Konversation, jeden MCP-Tool-Aufruf und jede hochgeladene Datei auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, wÃ¤hrend Sie weiterhin Zugriff auf Tausende von offenen und proprietÃ¤ren Modellen Ã¼ber das von Ihnen bevorzugte Inferenz-Backend haben.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von HuggingChat (Chat UI)

OpenAI-kompatibler Router

Verbinden Sie sich mit dem Hugging Face Router, OpenRouter, llama.cpp, Ollama oder einer beliebigen OpenAI-kompatiblen URL und greifen Sie sofort auf deren vollstÃ¤ndigen Modellkatalog zu.

Intelligentes Omni-Routing

Der integrierte LLM-Router wÃ¤hlt automatisch das beste Modell pro Anfrage aus â€“ multimodal, Tool-Calling oder Standard â€“ ohne die KomplexitÃ¤t fÃ¼r Endbenutzer offenzulegen.

MCP-Werkzeugaufruf

Verbinden Sie Model Context Protocol Server, damit Chats Websuche, Code und benutzerdefinierte Tools ausfÃ¼hren kÃ¶nnen, wobei die Ergebnisse zurÃ¼ck in die Konversation gestreamt werden.

Multimodale GesprÃ¤che

Senden Sie Bilder, AnhÃ¤nge und Spracheingaben an Vision- und Whisper-Ã¤hnliche Modelle, die multimodale Eingaben Ã¼ber Ihren ausgewÃ¤hlten Anbieter unterstÃ¼tzen.

Persistenter Chatverlauf

GebÃ¼ndeltes MongoDB speichert Konversationen, Einstellungen und Assistenten pro Benutzer, sodass der Verlauf Neustarts Ã¼bersteht und Benutzern Ã¼ber GerÃ¤te hinweg folgt.

Benutzerdefiniertes Branding

Passen Sie den App-Namen, die Beschreibung und die Assets an, um ein vollstÃ¤ndig gebrandetes internes Chat-Produkt fÃ¼r Ihr Team oder Ihre Kunden bereitzustellen.

Warum HuggingChat (Chat UI) auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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