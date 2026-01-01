HuggingChat (Chat UI) mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source SvelteKit-Chat-OberflÃ¤che, die HuggingChat antreibt und sich mit jedem OpenAI-kompatiblen Modell-Endpunkt verbindet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit HuggingChat (Chat UI) erstellen kÃ¶nnen
HuggingChat (Chat UI) ist die Open-Source-Codebasis hinter huggingface.co/chat, die von Hugging Face als eine ausgefeilte, brandfÃ¤hige BenutzeroberflÃ¤che fÃ¼r groÃŸe Sprachmodelle entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anbietergebundenen Chat-Apps spricht es das OpenAI API-Protokoll, sodass dieselbe Bereitstellung mit dem Hugging Face Inference Providers Router, OpenRouter, einem lokalen llama.cpp-Server, Ollama oder jedem anderen kompatiblen Endpunkt kommunizieren kann, indem einfach eine URL und ein SchlÃ¼ssel ausgetauscht werden.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jede Konversation, jeden MCP-Tool-Aufruf und jede hochgeladene Datei auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, wÃ¤hrend Sie weiterhin Zugriff auf Tausende von offenen und proprietÃ¤ren Modellen Ã¼ber das von Ihnen bevorzugte Inferenz-Backend haben.
Hauptmerkmale von HuggingChat (Chat UI)
OpenAI-kompatibler Router
Verbinden Sie sich mit dem Hugging Face Router, OpenRouter, llama.cpp, Ollama oder einer beliebigen OpenAI-kompatiblen URL und greifen Sie sofort auf deren vollstÃ¤ndigen Modellkatalog zu.
Intelligentes Omni-Routing
Der integrierte LLM-Router wÃ¤hlt automatisch das beste Modell pro Anfrage aus â€“ multimodal, Tool-Calling oder Standard â€“ ohne die KomplexitÃ¤t fÃ¼r Endbenutzer offenzulegen.
MCP-Werkzeugaufruf
Verbinden Sie Model Context Protocol Server, damit Chats Websuche, Code und benutzerdefinierte Tools ausfÃ¼hren kÃ¶nnen, wobei die Ergebnisse zurÃ¼ck in die Konversation gestreamt werden.
Multimodale GesprÃ¤che
Senden Sie Bilder, AnhÃ¤nge und Spracheingaben an Vision- und Whisper-Ã¤hnliche Modelle, die multimodale Eingaben Ã¼ber Ihren ausgewÃ¤hlten Anbieter unterstÃ¼tzen.
Persistenter Chatverlauf
GebÃ¼ndeltes MongoDB speichert Konversationen, Einstellungen und Assistenten pro Benutzer, sodass der Verlauf Neustarts Ã¼bersteht und Benutzern Ã¼ber GerÃ¤te hinweg folgt.
Benutzerdefiniertes Branding
Passen Sie den App-Namen, die Beschreibung und die Assets an, um ein vollstÃ¤ndig gebrandetes internes Chat-Produkt fÃ¼r Ihr Team oder Ihre Kunden bereitzustellen.
Warum HuggingChat (Chat UI) auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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