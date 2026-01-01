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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OHDSI Atlas erstellen können

OHDSI Atlas ist der offene Community-Standard zur Durchführung von Beobachtungsstudien mit patientenbezogenen Gesundheitsdaten, die in das OMOP Common Data Model konvertiert wurden. Forscher nutzen es, um Patientenkohorten zu erstellen, standardisierte medizinische Vokabulare zu erkunden, populationsbasierte Effekt-Schätzungsstudien zu entwerfen und den natürlichen Krankheitsverlauf zu charakterisieren, ohne SQL schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Atlas auf Ihrem eigenen VPS bietet volle Kontrolle über Studiendesigns, Kohortendefinitionen und Ergebnismengen und wird gleichzeitig mit dem vorinstallierten synthetischen OMOP CDM von Eunomia geliefert, sodass Sie den Workflow sofort erkunden können. Das gebündelte WebAPI-Backend und die PostgreSQL-Datenbank sorgen dafür, dass jede Atlas-Funktion sofort einsatzbereit ist, ohne dass ein separates Data-Warehouse-Setup erforderlich ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von OHDSI Atlas

OMOP CDM Analysen

Führen Sie Kohortendefinitionen, Charakterisierungen und Studien auf Populationsebene für jede Datenbank aus, die in das OMOP Common Data Model V5 konvertiert wurde.

Wortschatz-Explorer

Durchsuchen Sie SNOMED, RxNorm, LOINC und andere medizinische Standardvokabulare, um Konzeptmengen zu erstellen, die sich sauber über Datenquellen hinweg übersetzen lassen.

Kohorten-Builder

Patientenpopulationen mit einem visuellen Builder definieren, mithilfe von Einschlusskriterien, Medikamentenexpositionen und dem Auftreten von Erkrankungen, ohne SQL schreiben zu müssen.

Eunomia Demodaten

Wird mit dem synthetischen OHDSI Eunomia-Datensatz vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Kohortengenerierung, Charakterisierung und Achilles-Berichte sofort funktionieren.

WebAPI-Backend

Gebündelter Spring Boot WebAPI-Dienst stellt die vollständige OHDSI REST API für den programmatischen Zugriff von R, Python und anderen Analyse-Clients bereit.

Offener Gemeinschaftsstandard

Tritt einem weltweiten Netzwerk von Forschern bei, die dieselben Methoden auf über einer Milliarde Patientendaten von akademischen und Industriepartnern anwenden.

Warum OHDSI Atlas auf Hostinger ausführen?

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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