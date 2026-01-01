Excalidraw mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Virtuelles Open-Source-Whiteboard zum Erstellen von Diagrammen im handgezeichneten Stil, Wireframes und kollaborativen Skizzen.
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Was Sie mit Excalidraw erstellen können
Excalidraw ist ein elegantes virtuelles Whiteboard, das technisches Diagrammzeichnen in ein kreatives, handgezeichnetes Erlebnis verwandelt. Im Gegensatz zu starren, formalen Diagramm-Tools umfasst Excalidraw die organische, skizzenhafte Ästhetik des Whiteboard-Brainstormings, während es digitalen Komfort und Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für sichere Teamsitzungen bietet.
Das Selbst-Hosting von Excalidraw auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihrem Team ein privates, stets verfügbares Whiteboarding-Tool, bei dem Ihre Diagramme, Architekturskizzen und Brainstorming-Sitzungen vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur verbleiben – keine Datenschutzbedenken, keine Abonnementkosten und keine Abhängigkeit von externen Diensten.
Hauptmerkmale von Excalidraw
Handgezeichnete Ästhetik
Rendert Diagramme in einem organischen, skizzenhaften Stil, der die Hürde bei der Erstellung von Visualisierungen senkt und komplexe Ideen zugänglicher macht.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Nutzer können gleichzeitig auf derselben Leinwand skizzieren, wobei die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die Sitzungen privat und sicher hält.
Unendliche Leinwand
Unbegrenzter Zeichenbereich ermöglicht Teams, Diagramme frei zu erweitern, ohne sie umzustrukturieren – ideal für große Architekturdiagramme und Brainstorming-Sitzungen.
Flexibler Export
Diagramme als PNG, SVG oder teilbare Links exportieren, wodurch es einfach wird, visuelle Elemente in Dokumentationen, Präsentationen und Design-Tools einzubetten.
Offline-fähige PWA
Funktioniert als Progressive Web App mit Local-First-Speicherung, sodass Diagramme auch ohne aktive Internetverbindung zugänglich bleiben.
Warum Excalidraw auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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