Excalidraw ist ein elegantes virtuelles Whiteboard, das technisches Diagrammzeichnen in ein kreatives, handgezeichnetes Erlebnis verwandelt. Im Gegensatz zu starren, formalen Diagramm-Tools umfasst Excalidraw die organische, skizzenhafte Ästhetik des Whiteboard-Brainstormings, während es digitalen Komfort und Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für sichere Teamsitzungen bietet.

Das Selbst-Hosting von Excalidraw auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihrem Team ein privates, stets verfügbares Whiteboarding-Tool, bei dem Ihre Diagramme, Architekturskizzen und Brainstorming-Sitzungen vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur verbleiben – keine Datenschutzbedenken, keine Abonnementkosten und keine Abhängigkeit von externen Diensten.