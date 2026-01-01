Gonic ist ein kostenloser und quelloffener Subsonic-Server, der in Go geschrieben ist. Er bietet Ihnen einen persönlichen Musik-Streaming-Dienst, der mit Dutzenden beliebter Subsonic-kompatibler Clients – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry und mehr – funktioniert, sodass Sie Ihre eigene Bibliothek von jedem Gerät aus anhören können.

Gonic ist auf Effizienz ausgelegt und verwaltet Bibliotheken mit Zehntausenden von Titeln, ohne einen dedizierten Datenbankserver zu benötigen. Es unterstützt Audio-Transkodierung in Echtzeit, Podcast-Verwaltung, Scrobbling an Last.fm und ListenBrainz sowie Mehrbenutzerzugriff mit individuellen Benutzereinstellungen. Es läuft problemlos auf stromsparender Hardware wie einem Raspberry Pi.