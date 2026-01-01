Gonic in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbstgehosteter Musik-Streaming-Server mit voller Subsonic API-Kompatibilität für jeden Subsonic-Client.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gonic erstellen können
Gonic ist ein kostenloser und quelloffener Subsonic-Server, der in Go geschrieben ist. Er bietet Ihnen einen persönlichen Musik-Streaming-Dienst, der mit Dutzenden beliebter Subsonic-kompatibler Clients – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry und mehr – funktioniert, sodass Sie Ihre eigene Bibliothek von jedem Gerät aus anhören können.
Gonic ist auf Effizienz ausgelegt und verwaltet Bibliotheken mit Zehntausenden von Titeln, ohne einen dedizierten Datenbankserver zu benötigen. Es unterstützt Audio-Transkodierung in Echtzeit, Podcast-Verwaltung, Scrobbling an Last.fm und ListenBrainz sowie Mehrbenutzerzugriff mit individuellen Benutzereinstellungen. Es läuft problemlos auf stromsparender Hardware wie einem Raspberry Pi.
Hauptmerkmale von Gonic
Subsonic API kompatibel
Funktioniert sofort mit allen gängigen Subsonic- und OpenSubsonic-Clients und bietet Ihnen eine große Auswahl an mobilen und Desktop-Apps.
On-the-fly-Transkodierung
Wandelt Audio in Echtzeit in jedes unterstützte Format um, sodass Clients die Bitrate und den Codec anfordern können, die zu ihrer Verbindung passen.
Scrobbling-Unterstützung
Scrobbelt automatisch Wiedergaben an Last.fm und ListenBrainz, damit Ihre Hörhistorie über alle Clients hinweg korrekt bleibt.
Podcast-Verwaltung
Podcast-Feeds abonnieren und Episoden-Downloads direkt vom Server verwalten, sodass alle Audios an einem Ort bleiben.
Mehrbenutzerzugriff
Erstellen Sie separate Konten mit individuellen Transkodierungsprofilen und Zugriffskontrollen für die gemeinsame Nutzung im Haushalt oder im Team.
Warum Gonic auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.