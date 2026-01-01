RustDesk ist eine Open-Source-Remote-Desktop-Plattform, die in Rust entwickelt wurde und eine selbst gehostete Alternative zu TeamViewer und AnyDesk bietet, ohne Nutzungsbeschränkungen, Sitzplatzbeschränkungen oder wiederkehrende Lizenzkosten. Es werden zwei Serverkomponenten eingesetzt – hbbs für die Verbindungsverwaltung und hbbr für das Relaying –, die direkte Peer-to-Peer-Verbindungen mit automatischem Fallback ermöglichen, wenn Firewalls eine direkte Weiterleitung verhindern.

Das Selbst-Hosting des RustDesk-Servers bedeutet, dass Ihre Remote-Zugriffssitzungen niemals über die Infrastruktur Dritter geleitet werden. Verschlüsselungsschlüssel, Verbindungsprotokolle und Zugriffsrichtlinien bleiben unter Ihrer Kontrolle, wodurch es für IT-Teams mit strengen Compliance-Anforderungen geeignet ist.