RustDesk per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Remote-Desktop-Server, der Ihnen die volle Kontrolle über sicheren Fernzugriff ohne Abonnementgebühren oder Datenweiterleitung über Dritte ermöglicht.
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Was Sie mit RustDesk erstellen können
RustDesk ist eine Open-Source-Remote-Desktop-Plattform, die in Rust entwickelt wurde und eine selbst gehostete Alternative zu TeamViewer und AnyDesk bietet, ohne Nutzungsbeschränkungen, Sitzplatzbeschränkungen oder wiederkehrende Lizenzkosten. Es werden zwei Serverkomponenten eingesetzt – hbbs für die Verbindungsverwaltung und hbbr für das Relaying –, die direkte Peer-to-Peer-Verbindungen mit automatischem Fallback ermöglichen, wenn Firewalls eine direkte Weiterleitung verhindern.
Das Selbst-Hosting des RustDesk-Servers bedeutet, dass Ihre Remote-Zugriffssitzungen niemals über die Infrastruktur Dritter geleitet werden. Verschlüsselungsschlüssel, Verbindungsprotokolle und Zugriffsrichtlinien bleiben unter Ihrer Kontrolle, wodurch es für IT-Teams mit strengen Compliance-Anforderungen geeignet ist.
Hauptmerkmale von RustDesk
Keine Abo-Gebühren
Eliminiert die für kommerzielle Remote-Desktop-Lösungen typischen Pro-Sitz-Lizenzkosten, wodurch es für wachsende Teams wirtschaftlich wird.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Alle Remote-Sitzungen sind verschlüsselt, wobei die kryptografischen Schlüssel auf Ihrem eigenen Server und nicht bei einem kommerziellen Anbieter gespeichert werden.
Plattformübergreifende Clients
Client-Apps sind für Windows, macOS, Linux, Android und iOS verfügbar, wodurch der Fernzugriff von praktisch jedem Gerät ermöglicht wird.
P2P mit Relay-Fallback
Stellt direkte Peer-to-Peer-Verbindungen für optimale Leistung her, wobei automatisch auf Relay zurückgegriffen wird, wenn NAT oder Firewalls eingreifen.
Unbeaufsichtigter Zugriff
Unterstützt unbeaufsichtigte Fernsitzungen für die Serververwaltung und Wartung außerhalb der Geschäftszeiten, ohne dass jemand am Remote-Computer anwesend sein muss.
Warum RustDesk auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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