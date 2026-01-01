Prometheus als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Das CNCF-graduierte Open-Source-Monitoring-Toolkit, das zum Industriestandard für die Erfassung und Alarmierung von Cloud-nativen Metriken wurde.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Prometheus erstellen können
Prometheus sammelt Zeitreihenmetriken von Ihrer Infrastruktur und Ihren Anwendungen über ein Pull-basiertes HTTP-Modell, speichert sie in einer effizienten lokalen TSDB und stellt PromQL bereit – eine leistungsstarke Abfragesprache zum Slicen, Aggregieren und Alarmieren für jede Metrik. Als Absolvent der CNCF neben Kubernetes ist es die Überwachungsgrundlage, die von DevOps-Teams bei Unternehmen wie GitLab, DigitalOcean und Uber gewählt wird.
Prometheus auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben, bietet Ihnen unbegrenzte Metrikaufnahme zu festen Kosten, volle Kontrolle über Scrape-Intervalle und Aufbewahrungsfristen sowie native Integration mit Grafana, Alertmanager und Hunderten von Community-Exportern – ohne Cloud-Gebühren pro Metrik oder Einschränkungen bei der Datenabtastung.
Hauptmerkmale von Prometheus
PromQL-Abfragesprache
Eine flexible, funktionale Abfragesprache ermöglicht es Ihnen, jede beliebige Kombination von Metriken in Ihrer gesamten Infrastruktur in Echtzeit zu aggregieren, zu transformieren und Warnungen dafür auszugeben.
Pull-basierte Sammlung
Prometheus erfasst Metriken von HTTP-Endpunkten nach einem konfigurierbaren Zeitplan, wodurch es einfach wird, neue Ziele hinzuzufügen, ohne die überwachte Anwendung ändern zu müssen.
Diensterkennung
Native Integrationen mit Kubernetes, Consul, EC2 und mehr erkennen und überwachen automatisch neue Dienste, während diese hochfahren, ohne manuelle Konfiguration.
Alarmierungsregeln
Definieren Sie schwellenwert- und trendbasierte Alarmregeln, die Benachrichtigungen über Alertmanager an Slack, PagerDuty, E-Mail oder jeden beliebigen Webhook-Endpunkt weiterleiten.
Grafana Integration
Prometheus ist die Standard-Datenquelle für Grafana und ermöglicht umfangreiche Dashboards, Heatmaps und die Visualisierung all Ihrer Metriken mit minimalem Einrichtungsaufwand.
Warum Prometheus auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.