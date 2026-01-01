Prometheus sammelt Zeitreihenmetriken von Ihrer Infrastruktur und Ihren Anwendungen über ein Pull-basiertes HTTP-Modell, speichert sie in einer effizienten lokalen TSDB und stellt PromQL bereit – eine leistungsstarke Abfragesprache zum Slicen, Aggregieren und Alarmieren für jede Metrik. Als Absolvent der CNCF neben Kubernetes ist es die Überwachungsgrundlage, die von DevOps-Teams bei Unternehmen wie GitLab, DigitalOcean und Uber gewählt wird.

Prometheus auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben, bietet Ihnen unbegrenzte Metrikaufnahme zu festen Kosten, volle Kontrolle über Scrape-Intervalle und Aufbewahrungsfristen sowie native Integration mit Grafana, Alertmanager und Hunderten von Community-Exportern – ohne Cloud-Gebühren pro Metrik oder Einschränkungen bei der Datenabtastung.