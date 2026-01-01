Dolibarr ist eine modulare, Open-Source-ERP- und CRM-Plattform, die das gesamte Spektrum der Geschäftsabläufe abdeckt – Kundenmanagement, Angebote, Rechnungen, Inventar, Projekte, Personalwesen und Buchhaltung – in einem einzigen integrierten System. Die modulare Architektur ermöglicht es Ihnen, nur die Funktionen zu aktivieren, die Ihr Unternehmen benötigt, und hält die Benutzeroberfläche übersichtlich, während Ihre Anforderungen wachsen.

Die Selbsthostung von Dolibarr auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Finanzdaten, Kundenunterlagen und Geschäftsdokumente auf einer Infrastruktur gespeichert sind, die Sie vollständig kontrollieren. Es gibt keine Lizenzgebühren pro Benutzer, keine vom Anbieter auferlegten Speicherlimits und kein Abonnement, das erforderlich ist, um erweiterte Module freizuschalten – was es zu einer kosteneffektiven langfristigen Wahl für wachsende Unternehmen macht, die vollständigen Besitz über ihre Betriebsdaten wünschen.