Watcharr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Beobachtungsliste fÃ¼r Filme, Fernsehsendungen, Animes und Spiele mit moderner BenutzeroberflÃ¤che und integrierten Benutzerkonten.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Watcharr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Watcharr erstellen kÃ¶nnen
Watcharr ist ein Open-Source-Tracker fÃ¼r gesehene Inhalte, der Filme, TV-Serien, Animes und Videospiele in einer einzigen selbst gehosteten Bibliothek zusammenfÃ¼hrt. Entwickelt mit Go und SvelteKit, ruft es Metadaten von TMDB, IGDB, AniList und Jikan ab, sodass jeder Eintrag mit Postern, Besetzung und Episodendetails ohne manuelle Eingabe versehen ist.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre SehverlÃ¤ufe, Bewertungen und FreundesaktivitÃ¤ten von Drittanbieterdiensten wie Trakt oder MyAnimeList fern. Die gebÃ¼ndelte Benutzerauthentifizierung, die Jellyfin- und Plex-Synchronisierung sowie der leichte SQLite-Speicher machen es gleichermaÃŸen geeignet fÃ¼r Einzelnutzer, Haushalte und kleine Gemeinschaften.
Hauptmerkmale von Watcharr
Einheitliches Uhren-Tracking
Verfolge Filme, TV-Sendungen, Animes und Spiele nebeneinander in einer Bibliothek, anstatt separate Apps fÃ¼r jedes Medium zu jonglieren.
Status und Bewertungen
Markieren Sie EintrÃ¤ge als geplant, aktuell, abgeschlossen, auf Eis gelegt oder abgebrochen, und fÃ¼gen Sie jedem Titel persÃ¶nliche 10-Punkte-Bewertungen und Gedanken hinzu.
Umfassende Metadatenquellen
Ruft Poster, Besetzung, Episodenlisten und VerÃ¶ffentlichungsdaten von TMDB, IGDB, AniList und Jikan ab, damit Ihre Bibliothek ohne manuelle Bearbeitung aktuell bleibt.
Integrierte Authentifizierung
Native Benutzerkonten mit optionaler Jellyfin-, Plex- und OIDC-Anmeldung ermÃ¶glichen es Haushalten und kleinen Gemeinschaften, eine Instanz sicher zu teilen.
AktivitÃ¤ts-Feed und Freunde
Folgen Sie anderen Benutzern auf Ihrer Instanz, durchsuchen Sie deren Ã¶ffentliche Listen und sehen Sie einen Live-Feed von StatusÃ¤nderungen und neuen Bewertungen.
Leichtgewichtige Go-BinÃ¤rdatei
Einzelner Container mit eingebettetem SQLite verbraucht minimale CPU und Speicher, sodass er bequem auf den kleinsten VPS-PlÃ¤nen lÃ¤uft.
Warum Watcharr auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.