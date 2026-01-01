Cockpit CMS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges API-first Headless CMS für Entwickler, die flexible Inhaltsmodellierung ohne den Overhead eines monolithischen CMS benötigen.
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Was Sie damit bauen können Cockpit CMS
Cockpit ist ein modernes Headless-Content-Management-System, das für Entwickler-Workflows entwickelt wurde. Es bietet eine saubere, intuitive Benutzeroberfläche zum Definieren von Inhaltstypen, Sammlungen und Singletons und generiert dann automatisch RESTful- und GraphQL-APIs für jedes Inhaltsmodell – kein benutzerdefinierter API-Code erforderlich. Sein geringer Ressourcenverbrauch ermöglicht schnellere Bereitstellungen und einen geringeren Ressourcenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen CMS-Plattformen.
Das Selbst-Hosting von Cockpit auf Ihrem VPS hält redaktionelle Inhalte, Benutzerdaten und API-Tokens innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie behalten die volle Kontrolle über API-Ratenbegrenzungen, Authentifizierung und Speicherung, während Sie Inhalte an jedes Frontend-Framework liefern – React, Vue, Angular, mobile Apps oder statische Site-Generatoren wie Next.js und Gatsby.
Hauptmerkmale von Cockpit CMS
API-first Content-Bereitstellung
Jede Inhaltssammlung erhält automatisch REST- und GraphQL-Endpunkte, die bereit sind, jede Frontend- oder Mobil-App zu speisen.
Flexible Inhaltsmodellierung
Definieren Sie benutzerdefinierte Feldtypen, verschachtelte Strukturen und Inhaltsbeziehungen, ohne Schema-Migrationen schreiben zu müssen.
Mehrsprachige Unterstützung
Verwalten Sie lokalisierte Inhalte nativ für internationale Websites ohne zusätzliche Plugins oder externe Übersetzungsdienste.
Rollenbasierte Berechtigungen
Weisen Sie Redakteuren, Mitwirkenden und API-Clients detaillierte Zugriffsstufen zu, damit jede Rolle nur auf das zugreifen kann, was sie soll.
Webhook-Integration
Automatisierte Workflows und Cache-Invalidierungen bei Inhaltsänderungen mit konfigurierbaren Webhook-Endpunkten auslösen.
Warum Cockpit CMS auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.