Relaticle als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-CRM mit nativer KI-Agenten-Unterstützung, 30 MCP-Tools und REST-API zur Automatisierung von Kunden-Workflows.
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Was Sie mit Relaticle erstellen können
Relaticle ist eine selbst gehostete CRM-Plattform, die im Kern mit nativer KI-Agenten-Unterstützung entwickelt wurde. Sie verwaltet Kontakte, Unternehmen und Vertriebspipelines über eine moderne, von Filament betriebene Oberfläche und stellt gleichzeitig 30 Model Context Protocol Tools bereit, die es KI-Agenten ermöglichen, CRM-Daten direkt zu lesen und zu schreiben – ohne die Benutzeroberfläche zu scrapen oder sich auf anfällige Integrationen zu verlassen.
Im Gegensatz zu traditionellen CRMs, die KI nachträglich hinzufügen, wurde Relaticle von Grund auf für den Betrieb durch menschliche und KI-Agenten über dasselbe Datenmodell konzipiert. Eine REST-API bietet vollen programmatischen Zugriff, und ein Laravel Horizon Hintergrund-Worker übernimmt Importe, Benachrichtigungen und geplante Automatisierungen. Alle Daten verbleiben in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
Hauptmerkmale von Relaticle
Nativer KI-Agent-Support
30 integrierte Model Context Protocol Tools ermöglichen KI-Agenten, Kontakte zu erstellen, Pipelines zu aktualisieren und CRM-Daten direkt ohne benutzerdefinierte Integrationen abzufragen.
Kontakte und Pipelines
Verwalten Sie Kontakte, Unternehmen, Deals und Vertriebspipelines in einem strukturierten CRM, das für Teams entwickelt wurde, die eine zuverlässige Aufzeichnung jeder Kundenbeziehung benötigen.
Volle REST API
Eine vollständige REST-API stellt alle CRM-Objekte für Automatisierungsskripte, Drittanbieter-Integrationen und benutzerdefinierte Berichte bereit, ohne auf die Weboberfläche zugreifen zu müssen.
Hintergrund-Job-Verarbeitung
Laravel Horizon verarbeitet Warteschlangenaufträge für Importe, Benachrichtigungen und geplante Aufgaben, ohne die Weboberfläche während ressourcenintensiver Operationen zu blockieren.
OAuth Sozialer Login
Teammitglieder melden sich mit GitHub- oder Google-Konten an, wodurch die Notwendigkeit entfällt, einen separaten Satz von Anmeldeinformationen für das CRM zu verwalten.
Warum Relaticle auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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