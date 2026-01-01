Relaticle ist eine selbst gehostete CRM-Plattform, die im Kern mit nativer KI-Agenten-Unterstützung entwickelt wurde. Sie verwaltet Kontakte, Unternehmen und Vertriebspipelines über eine moderne, von Filament betriebene Oberfläche und stellt gleichzeitig 30 Model Context Protocol Tools bereit, die es KI-Agenten ermöglichen, CRM-Daten direkt zu lesen und zu schreiben – ohne die Benutzeroberfläche zu scrapen oder sich auf anfällige Integrationen zu verlassen.

Im Gegensatz zu traditionellen CRMs, die KI nachträglich hinzufügen, wurde Relaticle von Grund auf für den Betrieb durch menschliche und KI-Agenten über dasselbe Datenmodell konzipiert. Eine REST-API bietet vollen programmatischen Zugriff, und ein Laravel Horizon Hintergrund-Worker übernimmt Importe, Benachrichtigungen und geplante Automatisierungen. Alle Daten verbleiben in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur.