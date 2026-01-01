WebThings Gateway ist eine Open-Source-Implementierung der Web of Things-Spezifikation, die ursprünglich von Mozilla entwickelt wurde und nun von der WebThings-Community gepflegt wird. Es verbindet Smart-Home-Geräte aus verschiedenen Ökosystemen in einem einzigen privaten Dashboard und stellt jedes Gerät als Web Thing mit einer Standard-HTTP- und WebSocket-API bereit.

Der Betrieb von WebThings Gateway auf Ihrem eigenen VPS hält Gerätedaten, Automatisierungsregeln und Add-on-Konfigurationen vollständig von Anbieter-Clouds fern. Das Gateway spricht standardmäßig MQTT und IP-basierte Protokolle, während Zigbee-, Z-Wave- und Bluetooth-Add-ons für Benutzer verfügbar bleiben, die den VPS mit einer Remote-Bridge oder kompatibler Hardware koppeln.